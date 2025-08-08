Comer bien y dormir mejor en Barceló Marbella

Que el desayuno es la comida más importante del día es una verdad universal. Sin embargo, en vacaciones, cuando el ritmo se relaja y las tentaciones se multiplican, no siempre es fácil mantener hábitos saludables. Pensando en quienes desean cuidarse sin renunciar al placer de comer bien, Barceló Marbella ha confiado en la nutricionista y health coach Emily Costa, creadora del perfil @myebycosta, para diseñar tres propuestas de desayunos saludables, equilibrados y llenos de sabor.

Porque desayunar bien es mucho más que una rutina: es el primer paso para un día lleno de energía y vitalidad. Después del ayuno nocturno, el cuerpo necesita recargar sus reservas con alimentos reales, nutritivos y bien combinados. Costa lo tiene claro y ha diseñado para Barceló Marbella menús pensados para nutrir, pero también para disfrutar.

Los cinco principios que guían sus propuestas son: abundancia de frutas y verduras, inclusión de proteínas saludables, cereales integrales, grasas buenas y una correcta hidratación. A partir de ahí, se ofrecen los menús adaptables a todas las necesidades: desde el “Balance Breakfast” con yogur, fruta, bayas de goji y canela combinado con una tostada de pan de espelta integral, aguacate, champiñones, y huevo, hasta el “Omega 3 Boost” con smoothie verde a base espinacas, kiwi, zumo de limón y plátano que acompaña a la tostada de salmón, guacamole, queso fresco, rúcula y semillas.

Sin olvidar una opción completamente vegana el “Vegan Breakfast” a base de hummus, verduritas salteadas y un bol con leche de almendra, fruta y granola sin azúcar. Además todas las alternativas permiten ajustes para personas con intolerancias o preferencias alimenticias.

Desayuno healthy creado por Emily Costa para Barceló Marbella Sandra R. Poveda

Pero el bienestar en Barceló Marbella va mucho más allá de la mesa. En plena Costa del Sol y dentro de una de las urbanizaciones más exclusivas de Marbella, el hotel invita a sus huéspedes a entregarse a la calma. La experiencia se completa con su piscina premium, rodeada de palmeras y con vistas a la sierra, ideal para refrescarse durante los días calurosos de verano y dejar atrás el estrés en un entorno de absoluta desconexión.

Piscina premium del Barceló Marbella Sandra R. Poveda

Y para quienes buscan unaintroduce su nueva experiencia de, pensada para. Equipadas conde máximo confort, las habitaciones se transforman en auténticos, complementados con, unaantes de dormir, lista deseleccionada parapara garantizar el. Una propuestadiseñada paray despertar con una sensación dese consolida así como un, dondeno está reñido con. Porque empezar el día con un, un chapuzón en lay una noche dees, simplemente,