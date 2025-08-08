Un agente de viajes desvela los cinco peores aeropuertos para turistas inexpertos: esta opción ocupa el primer lugar

O los amas o los odias, pero sí o sí tendrás que pisarlos si quieres llegar a ese paraíso remoto donde desconectar es una realidad. Los aeropuertos suponen, hoy en día, algo más que un aparcamiento de aviones; son pasarelas hacia viajes y experiencias soñadas. Es por ello que, además de las puertas de embarque, incluyen terminales llenas de restaurantes, tiendas y largos pasillos que a veces parecen interminables.

En España, hasta 46 aeropuertos ofrecen sus servicios de forma cotidiana. Extrapolando este sistema a la comunidad internacional, nos encontramos con 9.000 aeropuertos que ofrecen viajes para todos los públicos. Una cifra tan grande, como es de esperar, saca a a la luz una pregunta clave: ¿cuáles son los peores aeropuertos del mundo? Pues bien, alguien se ha atrevido a ofrecer una respuesta aproximada.

Carlos Lavilla lleva más de 30 años viajando alrededor del mundo, y todas sus vivencias le han permitido consolidarse como un experto en cuanto a turismo se refiere. Creador de la agencia de viajes Turama en 2016, este empresario gallego crea contenido a partir de sus conocimientos para sus más de 60.000 seguidores en TikTok.

Cinco aeropuertos, cinco experiencias

En el quinto puesto del ranking, este 'viajero empedernido' (así mismo se define en sus redes sociales) coloca al Aeropuerto Charles de Gaulle de París, Francia. "Entrar en este aeropuerto es como entrar en el Corte Inglés", comenta Lavilla, en referencia a la aparente actitud soberbia de sus empleados. "Hacen que te sientas como 'Pretty Woman' después de una noche de trabajo en Rodeo Drive", bromea.

La cuarta posición en la lista va para el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en Estados Unidos. Su enorme tamaño comparado con sus homólogos internacionales y su récord como aeropuerto más bullicioso del mundo han hecho que se gane cierta fama de estresante. "Las miles de personas que se han perdido en su interior ha finalmente acabado procreando entre ellas y creando una nueva raza", señala en tono jocoso el empresario.

En el podio nos encontramos con el Aeropuerto de Heathrow en Londres, Reino Unido. El detalle principal que hace que se ubique en la lista es la mala gestión del proceso de embarque, trámites con el check-in, etc. El creador de contenido ha bromeado con que "se tarda menos realizando un viaje en Tesla por Centro Europa que cualquier trámite dentro de sus instalaciones.

La medalla de plata se la lleva el Aeropuerto de Manila, Filipinas. Como advertencia, Carlos Lavilla recomienda no pisar este aeropuerto si eres alguien supersticioso. Su capacidad y su diseño no se corresponden para nada con la densidad de pasajeros que recibe cada día. "Estás viajando dos veces: una a las Islas Filipinas, y otra a los locos años 20", explica el agente de viajes.

Finalmente, el primer puesto en el ranking de peores aeropuertos del mundo ha sido para el Aeropuerto de Ciudad de México. Si bien afirma que aterrizar de noche en sus instalaciones es una experiencia muy bonita, el caos que se vive en su interior resulta comparable al del algoritmo que controla Netflix. "Una mezcla entre el primer día de rebajas, el advenimiento del apocalipsis y el estallido de la invasión Z", concluye.