María Valcarce: «Fitur es la feria que una potencia turística como España merece»

La Feria Internacional de Turismo arranca hoy con unas previsiones de récord y la mirada puesta en la consolidación del liderazgo turístico de nuestro país, un objetivo que María Valcarce, directora de Fitur, considera alcanzado.

¿Qué perspectivas manejan para esta nueva edición?

Tenemos excelentes expectativas. La feria crece en todos sus parámetros, avanza en profesionalidad e internacionalización año a año y este año 2024 superamos nuestro último récord. Estamos muy satisfechos de ver las cifras de participación y de países representados crecer, pero lo más importante para nosotros es prestar un servicio al sector turístico, contribuir a su desarrollo, a generar negocio, colaboraciones y alianzas. Una de las principales funciones de Fitur es ser la gran plataforma de promoción de la industria turística española, somos también «hub» con Latinoamérica y el punto de encuentro de muchos países del mundo con el turismo emisor mundial. Fitur es ya la feria internacional de turismo del mundo con más empresas participantes y más profesionales asistentes; es la feria que una potencia turística como España merece y que Madrid ha logrado con el esfuerzo conjunto de sus instituciones y de Ifema, gracias a haber conseguido el apoyo unánime del sector turístico público-privado mundial. Nuestra vocación es seguir ampliando nuestro alcance, nuestra influencia para seguir creciendo en representatividad y poder de convocatoria y fortaleciendo nuestra posición de liderazgo para ser cada vez más relevantes para el negocio turístico y devolver cada vez más rentabilidad a todos los actores que depositan su confianza en Fitur.

¿Qué crecimiento han logrado?

Hemos anunciado un total de 9.000 empresas participantes y 806 expositores titulares. Ocuparemos nueve pabellones, uno más que el año pasado. Son cifras de récord, en línea con el crecimiento experimentado por el sector turístico en 2023, para el que, a la espera de balances de organismos oficiales, todo apunta a una fuerte recuperación que sienta las bases para la consolidación en 2024. La internacionalidad, que es muy importante para Fitur, también ha crecido en esta 44ª edición en la que contamos con 152 países de los que 96 vienen con representación oficial y el resto a través de sus empresas. Fitur crece en todas sus áreas de destinos y empresas, en todas las zonas geográficas, en el área de empresa global y la de tecnología y este crecimiento es más acusado en la participación internacional. Los datos numéricos de crecimiento son un 7% en expositores titulares y un 11% en espacio ocupado.

¿Con qué novedades nos sorprenderán?

Quiero destacar la participación de nuestro País Socio 2024, Ecuador, que hará un gran despliegue de su rica y diversa oferta turística; es un país fascinante y este estand es uno de los que no hay que dejar de visitar. Otra novedad es que tenemos una nueva sección dedicada al turismo accesible; se llama Fitur 4all y la desarrollamos en colaboración de Impulsa Igualdad. Estamos muy ilusionados con este proyecto que busca contribuir al fomento del turismo inclusivo; todas las personas deberían poder viajar y los destinos y empresas que se reúnen en Fitur están trabajando para que las necesidades especiales de accesibilidad no sean una barrera, queremos reconocer y alentar estos esfuerzos y darlos a conocer. El año pasado lanzamos la sección de Fitur Sports, que este año se amplía en participación y actividades y tenemos aquí un protagonismo importante de las próximas olimpiadas en Francia, entre otros muchos contenidos que mostrarán como el deporte puede ser un motor importante del turismo. Tenemos hasta 10 secciones en la feria que se dedican a destacar determinados segmentos del mercado, a poner en comunicación a otros sectores que impulsan el turismo con el propio sector turístico y a divulgar el conocimiento y la innovación.

Después del bache de la pandemia, parece que España ha demostrado su fortaleza. ¿De qué manera Fitur ha ayudado a consolidar ese fuerte liderazgo?

Fitur no solo es una de las cartas de presentación de Ifema Madrid, si no que a lo largo de los años se ha consolidado como parte de la Marca España. Fitur no dejó de celebrarse durante la pandemia, siendo la única feria internacional de turismo que se celebró ininterrumpidamente, y esa resiliencia ha contribuido a la recuperación de la actividad y ha reforzado el liderazgo de esta feria en el circuito mundial. Fitur es una puerta al mundo y también a la impresionante oferta turística nacional. Nuestro país tiene muchas fortalezas como mercado turístico receptor y un profundo «know-how» en la gestión turística. Tenemos diversidad geográfica y paisajística, muy abundante y rico patrimonio histórico y cultural, excelente gastronomía, una sólida infraestructura turística, pueblos preciosos, ciudades vibrantes, costa y playa, festivales y eventos, importantes citas deportivas y un carácter amable y hospitalario. Fitur despliega toda la oferta turística española, es su gran plataforma de promoción y ha resistido los tiempos de pandemia ejerciendo esta función.

La covid transformó nuestra forma de viajar. ¿Cómo ha cambiado el turismo desde entonces y cómo se ha adaptado Fitur a esas nuevas formas de viajar?

La pandemia ha tenido un impacto significativo en la forma en la que las personas viajamos. Inicialmente hubo un aumento del turismo doméstico, pero las últimas previsiones de la Organización Mundial del Turismo de noviembre de 2023 apuntaban a una recuperación casi del 90% de los niveles previos a la pandemia en turismo internacional con unos ingresos que podrían alcanzar los 1,4 billones de dólares en 2023. Creo que uno de los cambios más significativos es que hemos situado el turismo y el deseo de viajar en lo más alto de la lista de nuestras prioridades. Por lo demás, la industria está alineada con los principios del crecimiento sostenible y también ha sufrido, como otros sectores, una transformación digital. Por su parte, los viajeros buscan experiencias personalizadas, planifican con menos antelación, utilizan canales digitales para informarse y para contratar viajes… Todo ello está en Fitur, que es reflejo del sector, y donde la sostenibilidad y la innovación son protagonistas.

¿Qué ofrece la feria a los destinos nacionales para mantener ese liderazgo?

Todo apunta a que los datos de 2023 van a ser excelentes porque además del incremento en viajeros internacionales todo indica que habrá récord en el gasto turístico. Fitur es la plataforma más potente de la industria turística española. Tiene gran impacto en las relaciones comerciales, las alianzas, las relaciones institucionales y en definitiva en el negocio. Nos sentimos honrados con este papel que caracteriza nuestra feria y la diferencia de las otras citas del circuito internacional.

Desde el punto de vista de la oferta internacional, ¿qué novedades habrá?

Agrupamos la oferta internacional por áreas: África, América, Asia-Pacífico, Europa y Oriente Próximo y todas ellas crecen este año en la feria hasta alcanzar los 152 países. Este año tenemos 20 destinos que el año pasado venían con alguna empresa y ahora lo hacen oficialmente, son de todos los continentes y muy diversos en su oferta turística; por citar alguno y haciendo un recorrido por distintos continentes, tendremos nueva participación oficial de países tan diversos como Uganda, Indonesia, Finlandia o Bolivia, entre otros.

¿Cómo sorprenderán a los viajeros de a pie en esta edición?

Efectivamente Fitur es una feria profesional y enfocada a negocio de miércoles a viernes y luego, en el fin de semana se transforma en una gran fiesta del turismo y, en estos días de apertura al público, también hay novedades muy atractivas como una gran tirolina que monta Puerto Rico en el centro del recinto ferial, la «gymkana» que se organiza en la sección de cruceros de la feria, un taller de fotografía… y otras muchas actividades como actuaciones musicales, degustaciones, etc. El despliegue de Ecuador, nuestro país socio, va a ser espectacular y el sábado y domingo va a asombrar a los visitantes que se acerquen a su estand en el pabellón tres. Es una visita muy recomendable. Hay muchos expositores en la feria que ofrecen desde catas gastronómicas hasta actuaciones musicales o bailes y animaciones, entre otros.

En 2023, por primera vez se midió la huella de carbono de Fitur y se comprometieron a reducir esta cifra. ¿Será posible?

Mantenemos nuestro compromiso y mediremos nuestra huella de carbono en los alcances uno y dos. Esperamos mejorar los parámetros de forma proporcional, ya que este año contamos con un pabellón más, más expositores y más flujos de personas, pero nuestro compromiso es trabajar para que nuestro impacto sea cada vez menor en el medio ambiente y mayor en aportaciones a la comunidad y generación de riqueza.

¿Qué papel juega la sostenibilidad?

Diría que la sostenibilidad es el hilo conductor de toda la propuesta de la feria tanto en stands como en los contenidos en conferencias y debates. La sostenibilidad turística es protagonista absoluta en Fitur. El sector tiene claro que no hay otra forma de hacer las cosas que no sea bajo la responsabilidad ambiental, social y de gobierno corporativo y avanza en este terreno. Además, tenemos un Observatorio de Sostenibilidad, Fitur-Next, que año a año va estableciendo distintos retos de sostenibilidad para detectar acciones de impacto positivo que sean replicables y de este modo llegar a proponer buenas prácticas a la industria. Este año se centra en analizar cómo el turismo puede contribuir la revitalización de territorios y en ediciones anteriores se ha analizado la capacidad del turismo para aportar beneficios a las comunidades locales, para contribuir al cuidado de los entornos naturales, favorecer la igualdad y para proporcionar avances en accesibilidad. Hemos identificado numerosas iniciativas muy alentadoras y reconocido el esfuerzo a sus promotores y nos encanta esta tarea. También valoramos la participación responsable de nuestros expositores y celebraremos otro año más nuestro premio al estand sostenible.