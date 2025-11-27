Política
Investidura del nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, en directo: última hora y reacciones
Les Corts Valencianes celebran la investidura de Juanfran Pérez Llorca para relevar a Carlos Mazón al frente de la Generalitat
Les Corts Valencianes celebran hoy, a partir de las 11:00 horas, el pleno de investidura de Juanfran Pérez Llorca, el candidato del Partido Popular a president de la Generalitat Valenciana en sustitución de Carlos Mazón, que, a pesar de haber presentado su dimisión, permanece en funciones hasta la elección del nuevo jefe del Ejecutivo regional. La eleción del nuevo presidente se realizará en dos sesiones. La primera comenzará con la intervención sin límite de tiempo de Pérez Llorca, en la que presentará su programa de gobierno. La segunda sesión servirá para que intervengan los grupos parlamentarios. El orden será en función de su representación en la cámara (de mayor a menor) y Pérez Llorca tendrá derecho de réplica en cada una de ellas. Cuando el debate finalice, el nombramiento del candidato del PP se someterá votación.
Cambio de presidente de la Generalitat
La dimisión de Carlos Mazón, poco después de cumplirse el primer aniversario de la trágica Dana que asoló varias localidades de la Comunidad Valenciana puso en marcha el mecanismo para la elección del nuevo responsable del ejecutivo regional. Hoy arranca el penúltimo paso para que se produzca el relevo con el pleno de investidura de Juanfran Pérez Llorca. La sesión comenzará a las 11:00 horas con la intervención del candidato del PP a la Generalitat, en la que hará un discurso sobre su programa de Gobierno. En una segunda sesión, intervendrán los grupos parlamentarios, en orden de mayor a menor representación en la cámara, y con el derecho de réplica a de Pérez Llorca a cada uno de ellos.
