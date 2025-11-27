Les Corts Valencianes celebran hoy, a partir de las 11:00 horas, el pleno de investidura de Juanfran Pérez Llorca, el candidato del Partido Popular a president de la Generalitat Valenciana en sustitución de Carlos Mazón, que, a pesar de haber presentado su dimisión, permanece en funciones hasta la elección del nuevo jefe del Ejecutivo regional. La eleción del nuevo presidente se realizará en dos sesiones. La primera comenzará con la intervención sin límite de tiempo de Pérez Llorca, en la que presentará su programa de gobierno. La segunda sesión servirá para que intervengan los grupos parlamentarios. El orden será en función de su representación en la cámara (de mayor a menor) y Pérez Llorca tendrá derecho de réplica en cada una de ellas. Cuando el debate finalice, el nombramiento del candidato del PP se someterá votación.

Investidura del nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, en directo: última hora y reacciones