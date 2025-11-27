Junts se desangra en las encuestas… y Puigdemont celebra el catalán en la NBA: "No somos conscientes"

Junts per Catalunya atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Las últimas encuestas del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) confirman una tendencia que ya se intuía desde el año pasado: el partido de Carles Puigdemont pierde fuerza, se deja voto por el camino y ve cómo Aliança Catalana, la formación liderada por Sílvia Orriols, le pisa los talones… hasta el punto de empatar en escaños.

El deterioro es evidente. Junts sufre una pérdida clara de fidelidad entre su electorado, que migra parcialmente hacia Aliança. Y el malestar se ha extendido también al mundo municipal, donde cargos locales del partido llevan meses reclamando más autonomía para pactar con el PSC si es necesario o para aplicar políticas duras —contra la multirreincidencia, las okupaciones y la delincuencia— con el objetivo de frenar el ascenso de Aliança en sus territorios. “No todo puede girar alrededor de Waterloo”, se escucha cada vez más en despachos municipales. La sensación interna es que la estrategia no está clara y que la formación se ha quedado sin relato mientras su espacio político se fragmenta.

La reacción de Puigdemont

En este contexto, la actividad de Carles Puigdemont en las redes sociales llama la atención. Especialmente esta última semana, en la que el expresident solo ha publicado dos tuits o retuits:

Uno criticando al PSOE por la baja productividad de la economía española. Y otro celebrando un vídeo que nada tiene que ver con las encuestas ni con la crisis de su partido. Ese segundo tuit ha sido el que ha generado más comentarios.

Àlex Gozalbo, periodista catalán especializado en baloncesto, publicó un vídeo de la rueda de prensa posterior a un partido de la NBA. En él, el entrenador Jordi Fernández —primer catalán en dirigir un equipo NBA— respondía en catalán a una pregunta formulada en esa lengua.

Gozalbo acompañó el vídeo con este mensaje:

“No somos conscientes del impacto de tener un entrenador NBA hablando en catalán en una rueda de prensa en EE.UU. JORDI FERNÁNDEZ, el mejor embajador mundial.”

Puigdemont lo retuiteó sin añadir comentario alguno. En plena tormenta demoscópica para Junts, su única reacción pública ha sido esta celebración simbólico-lingüística.