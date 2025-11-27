Feijóo moviliza a los españoles para protestar contra Sánchez tras la entrada en prisión de Ábalos y Koldo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado una manifestación para todos los ciudadanos españoles el próximo domingo con el objetivo de protestar contra la "manzana podrida" del Gobierno que es el presidente Pedro Sánchez.

Como respuesta ante la entrada en prisión del exministro de Transportes y antiguo número dos del PSOE, José Luis Ábalos, que pasará su primera noche en la prisión de Soto del Real, el líder de Génova ha dictaminado que la convocatoria se realizará en el Templo de Debod de Madrid. El líder de los populares ha asegurado que es una manifestación abierta para todos los ciudadanos que busquen acudir sin importar el partido al que han votado.

En este sentido, el líder del PP ha asegurado que "cuando todos los que le encumbraron entran en un sitio, en la cárcel; el señor Sánchez debe salir de otro, del Palacio de la Moncloa", en referencia al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Pese al frío y la cercanía de la fecha ha asegurado que es un momento importante para mostrar el descontento de los ciudadanos con la gestión del presidente del Gobierno, ya que busca que los "españoles salgan a protestar contra los jueces". "Yo les convoco a hacerlo contra los corruptos y contra todos aquellos que los sostienen", ha asegurado tras mencionar todos los casos de corrupción que cercan al líder de los socialista

Con cautela y gracias a la decisión del Tribunal Supremo, Feijóo ha asegurado que lo sucedido en el día de hoy no "es un hecho aislado" ya que desde el comienzo de la tercera legislatura de Sánchez en la Moncloa, se han conocido diversos casos de corrupción que han minado la confianza de los españoles en el sistema democrático. Desde su hermano hasta el la imputación de su pareja, Begoña Gómez, han sido los casos de corrupción que han llevado a España a "una degradación" que ha contado con el beneplácito de los socios del Ejecutivo. Esta actuación que "pagarán" una vez finalice la legislatura no casa con los valores fundamentados por los populares.

El PP prevé la presencia de diversos líderes políticos contra Sánchez

Ante las peguntas de los medios de comunicación que se han personado en la rueda de prensa del PP, se ha cuestionado si era una manifestación abierta a todos los ciudadanos. En este sentido y con el objetivo de unir a los españoles para protestar contra las "anomalías democráticas" que ha normalizado el líder de los socialistas, Feijóo ha asegurado que no se harán excepciones, por lo que el presidente de Vox, Santiago Abascal, podrá acudir a la manifestación convocada.

A diferencia de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, o del cofundador de Podemos, Pablo Iglesias, que han aumentado la agresividad lingüística de la izquierda para "reventar a la derecha", el líder del PP ha mantenido la tranquilidad y el sosiego. Para el domingo se ha programado una manifestación pacífica para romper con la línea impuesta por la izquierda que se ha reflejado en diversas manifestaciones desde el inicio del curso político.