La UCO interviene correos del exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha intervenido el correo electrónico corporativo de Rafael Pineda, quien fuera jefe de gabinete del actual delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, en el marco de una investigación vinculada a una operación urbanística.

Esta actuación por parte del instituto armado ha incluido el volcado de la información del correo corporativo que tenía Pineda durante su etapa en la Delegación del Gobierno de Andalucía, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación, mientras que medios locales han indicado que los registros se han extendido también a la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa).

Este procedimiento vinculado a Rafael Pineda está dirigido por el Juzgado de Instrucción 10 de Sevilla, que a mediados de octubre levantó el secreto de las actuaciones y admitió su personación en una causa en la que se investigan delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Hasta hace dos semanas, según informaron entonces a EFE fuentes judiciales, no había ningún investigado y se estaba precisamente a la espera de información de la UCO tras la documentación requerida. Se trata de una pieza separada que se abrió en una causa que se sigue en este juzgado por blanqueo de capitales.

Según informó el PP el pasado 14 de noviembre en un comunicado, las indagaciones de la UCO apuntan a una operación comercial sospechosa con la venta por 3,9 millones de euros de una parcela de 10.000 metros cuadrados en el Higuerón.

Un solar de titularidad pública habría sido comprado a Emvisesa cinco meses antes por una sociedad de la esposa de Rafael Pineda, quien fue jefe de gabinete del delegado del Gobierno de Andalucía.