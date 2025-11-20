Ni Punta Cana ni Maldivas: esta es la isla con la mejor playa en la que Messi pasa sus vacaciones

Al hablar de playas, España siempre está en la conversación. Nuestro país tiene unas costas espectaculares que destacan por su diversidad natural, aguas cristalinas y un clima privilegiado que atrae a viajeros de todo el mundo. Desde las calas escondidas del Mediterráneo hasta los extensos arenales del Atlántico, el país ofrece playas de todo tipo ideales para relajarse, practicar deportes acuáticos y disfrutar de paisajes únicos. Perfectas para unas vacaciones inolvidables, las playas españolas son un verdadero paraíso para quienes buscan sol, naturaleza y calidad turística.

Sin embargo, algunos españoles deciden ampliar horizontes y cambiar de aires en algunas de sus vacaciones. Un sector apuesta por las costas europeas, pero otros deciden buscar playas paradisiacas y alejadas de España. Punta Cana o las Islas Maldivas son algunos de los destinos más seleccionados y soñados, pero hay otras grandes joyas menos conocidas. Una de ellas la revela la creadora de contenido sobre viajes Pia Bottero. La influencer argentina desveló una isla en la que ha estado hasta Leo Messi de vacaciones.

Esta es la joya del Caribe en la que veranean los famosos

"Ni Punta Cana, ni México, ni Aruba, ni tampoco Maldivas aunque se parezca, esta es la mejor playa que vi en toda mi vida", afirma la creadora de contenido mientras muestra espectaculares vistas de la zona en primera persona y desde el aire. Antes de revelar el nombre, explica lo siguiente mientras muestra algunas noticias de prensa: "Es el secreto mejor guardado de las celebridades, dicen que hasta Messi veraneó acá". Desvela la gran característica por la que acuden ahí muchos famosos: "No solamente es lindo, sino que es muy tranquilo". El lugar del que habla es Turk & Caicos.

Así es Turk & Caicos

Turk & Caicos es una isla del Caribe que define de la siguiente manera: "Es un paraíso". También añade que es territorio británico y de tan solo 950 kilómetros cuadrados. Narra su experiencia: "Yo vine en crucero" y añade una gran sorpresa: "Todo lo que están viendo en el puerto era completamente gratis, era como un resort con todo incluido". Se ven tumbonas y toboganes entre otras cosas, pero eso no es lo más destacado.

Lo que más cautiva es el color del agua, totalmente cristalina. Destaca más cualidades: "Una playa bastante virgen y sin mucha cantidad de gente. Como ven, no necesita nada pero nada de filtro". Concluye el vídeo con una recomendación final: "Yo sin duda volvería". Las playas de Turks & Caicos se distinguen por su arena blanca y sedosa, aguas turquesas de increíble claridad y un entorno natural prácticamente intacto. Este paraíso caribeño ofrece escenarios perfectos para relajarse bajo el sol, practicar snorkel entre vibrantes arrecifes de coral y disfrutar de una tranquilidad difícil de encontrar en otros destinos.

Con paisajes idílicos y un ambiente exclusivo, es el lugar ideal para quienes buscan una experiencia costera verdaderamente espectacular. Sus costas invitan a desconectar por completo, gracias a hoteles boutique frente al mar, puestas de sol de ensueño y una sensación de serenidad que envuelve cada rincón. Ya sea explorando sus islas menos conocidas o descansando en playas icónicas como Grace Bay en las que te puedes sentir como un ocho veces ganador del Balón de Oro.