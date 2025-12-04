4 nuevos juegos gratis disponibles en Steam que puedes descargar justo antes del puente

Steam, la plataforma de distribución digital de videojuegos para PC más popular a nivel mundial, cuenta con millones de usuarios activos diarios que aprovechan sus numerosas oportunidades para ampliar sus bibliotecas sin coste alguno. Su creciente catálogo de títulos gratuitos ofrece experiencias inmersivas, narrativas inolvidables y horas de diversión genuina, todo ello de forma permanente y sin requerir un solo euro.A continuación, presentamos cuatro nuevos juegos gratuitos ya disponibles para descargar y disfrutar indefinidamente.

The Tragedy of Ezekiel Asmerom

Eres el último heredero de un linaje maldito. En el momento de tu muerte, tu alma está destinada al infierno… a menos que descubras la verdad detrás de la traición de tu antepasado y reescribas tu destino. En The Tragedy of Ezekiel Asmerom explora una mansión abandonada, lee diarios llenos de dolor y resuelve intrincados puzles para reunir fragmentos de recuerdos olvidados. Estos te darán acceso a la misteriosa Galería de las Almas, donde aguardan los secretos de tu dinastía. Tu viaje te conduce a la Capilla Negra, donde deberás enfrentarte al propio diablo e intentar intercambiar el alma de tu antepasado por la tuya. Tus decisiones darán forma a la historia, desbloquearán poderes ocultos y determinarán cuál de los múltiples finales te espera.

Mystina: Remaster Online

Los jugadores viajarán por el mundo de Mystina: Heroes Online, explorando y coleccionando cartas, e invocando a famosos héroes históricos para unirse a la batalla. El combate cuenta con un sistema A.RPG único, con acceso aleatorio al campo de batalla.

Ex vs Ex

En un tiempo pasado, compartían todo: poder, territorios, lacayos y hasta una íntima cueva con vista a su reino conquistado para el verano. Ella, una poderosa hechicera muy temida en todos los planos astrales y líneas temporales, capaz de invocar orbes oscuros y convertir a quien la contradiga en cenizas en Ex vs. Ex. Él, un guerrero legendario, conquistador de reinos que jamás tuvo que limpiar sus armaduras o usar una espada sin filo. ¿Podría ser más obvio? Fueron parejas, aliados y los héroes más formidables del siglo. Pero lastimosamente esta historia de amor no es eterna y llegaron los desacuerdos. Que si el trono tenía que estar más a la izquierda, que si él era más fuerte en el campo de batalla o que si ella logró más victorias, lo típico. Este conflicto bélico fue escalando y, al no haber contrato prenupcial, no quedó otra alternativa: dividir el territorio a gritos de guerra, espadas y hechizos.

Slime Saga

Slime Saga es un juego gratuito free-to-play en tercera persona, centrado en la narrativa y la domesticación de monstruos… pero con un giro: ¡en lugar de domesticarlos, los creas tú! Usando slime, y como el próximo gran domador emergente, deberás dar forma a tu propio monstruo y lanzarlo al combate contra las criaturas de slime que habitan la naturaleza salvaje. Viaja por los sinuosos caminos de Rolling Hills, el Wild Canyon, las Mystic Caves y más allá junto a tu amigo Jasper, mientras conoces a otros domadores de slime a los que podrás ayudar y entablar amistad durante la aventura. Descubre más de 60 monstruos de slime de todas las formas y tamaños mientras exploras el mundo, ¡con muchos más monstruos y niveles previstos para llegar en futuras actualizaciones!