Steam inicia una promoción muy especial que te permite conseguir un juego gratis y quedártelo para siempre

Steam, la principal plataforma de distribución digital de videojuegos para PC, refuerza su posición como líder en la industria al ofrecer a sus usuarios oportunidades exclusivas para ampliar sus bibliotecas digitales. En colaboración con Fanatical, uno de sus socios estratégicos, ha lanzado una promoción especial que permite adquirir el videojuego Aaero de forma gratuita hasta el 27 de noviembre de 2025 o hasta agotar existencias.

Aaero destaca por su innovadora propuesta, que fusiona un shooter de acción rítmica con combate de alta velocidad a través de paisajes sci-fi estilizados, impulsado por una banda sonora licenciada inolvidable, lo que lo convierte en una adición valiosa para los jugadores. A diferencia de los títulos free-to-play habituales, esta oferta limitada representa una oportunidad única para enriquecer la experiencia de juego sin coste alguno. Dado el número restringido de copias disponibles, se recomienda a los interesados actuar con rapidez para asegurar su copia, ya que la alta demanda podría agotar la disponibilidad en pocas horas.

Para reclamar Aaero, los usuarios deben visitar la página oficial de la promoción en Fanatical, añadir el juego al carrito, completar el proceso de checkout —que puede requerir suscribirse al boletín de Fanatical y vincular una cuenta de Steam válida— y el título quedará registrado permanentemente en su biblioteca digital.

Aaero, gratis en Steam gracias a la plataforma Fanatical

El microestudio independiente de dos personas 'Mad Fellows' presenta Aaero . Lánzate a gran velocidad por entornos estilizados espectaculares en tu nave dejando un rastro de luz y desata la energía de la música del juego. Te esperan extraños enemigos y épicos jefes además de una banda sonora increíble de Noisia, Flux Pavilion, Katy B, The Prototypes, Neosignal y muchos más.

Steam y Fanatical demuestran su compromiso con la comunidad de jugadores mediante iniciativas como esta, que no solo enriquecen la experiencia de juego, sino que también consolidan el valor de la plataforma como un referente para los entusiastas de los videojuegos. Para no perder esta oportunidad, se recomienda visitar el sitio de Fanatical y reclamar Aaero lo antes posible.