Juego gratis
Steam ofrece 4 nuevos juegos gratis que cualquier jugador de la plataforma puede descargar en este momento
La plataforma de Valve dispone de cuatro nuevos títulos en el catálogo de free to play disponibles para todos los jugadores
Steam, la plataforma de distribución digital de videojuegos para PC más reconocida a nivel global, atrae a millones de usuarios activos diarios que invierten cientos de horas en las novedades más destacadas del mercado. Más allá de su vasto catálogo de títulos premium, Steam ofrece una selección creciente de juegos gratuitos de gran calidad, que permiten enriquecer la biblioteca personal de manera constante y sin coste alguno, proporcionando experiencias completas y variadas. En esta ocasión, presentamos cuatro nuevos títulos gratuitos ya disponibles para descargar y disfrutar de forma permanente en cualquier momento.
Overtime Syndrome - A Late Night Shift Story
Vive “una noche de horas extra a la que ya estás acostumbrado” en este juego de terror ultracorto. Pero, a diferencia de la rutina habitual, esta noche toda la oficina se siente… rara, ominosa y extraña. Tus compañeros no aparecen por ninguna parte. Las luces están apagadas. Y algo —o alguien— desconocido acecha en la oscuridad. ¿Lograrás aguantar hasta el final de tu turno? [[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://store.steampowered.com/app/3918340/Overtime_Syndrome__A_Late_Night_Shift_Story/|||Overtime Syndrome – A Night Shift Story]] es un juego de terror gratuito y ultracorto. En él encarnas a Max, un explotado trabajador de oficina atrapado en otro turno nocturno más… solo que esta vez algo no va bien. Comienzan a suceder hechos extraños e inquietantes. Como Max, intentarás terminar tu trabajo y sobrevivir a la noche… con suerte, con vida.
Prometheus in a jar
Échale un vistazo: observa cómo el «yo» del juego se va moldeando por tus decisiones, impulsando la historia paso a paso hasta que finalmente se revela la verdad de este juego (de este mundo) en Prometheus in a jar.
Hiss & Hunt
Hiss & Hunt es un juego multijugador en 2D de ritmo rápido con estética pixel art, en el que controlas a una serpiente hambrienta dentro de una arena caótica. Cada trozo de comida que consumes hace que tu serpiente crezca, aumentando tanto su alcance como el riesgo. Usa el impulso de velocidad para escapar del peligro o arrebatar la comida antes que tus rivales. No hay penalización por usar el impulso, así que ¡siéntete libre de activarlo tantas veces como quieras! Pero ten cuidado: si chocas contra una pared o con otra serpiente, quedas eliminado. Por suerte, puedes reaparecer al instante y volver directamente a la acción.
Accelerator Operator
Construye una reacción en cadena y obsérvala desmoronarse… ¡por beneficio! Accelerator Operator es un roguelike enfocado en la obtención de dinero en el que aprovechas el poder del átomo. Juega a través de 4 niveles de dificultad con 8 tipos de elementos, diseñados para ofrecer un desafío a jugadores de cualquier nivel de habilidad.
✕
Accede a tu cuenta para comentar