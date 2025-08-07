4 nuevos juegos gratis para siempre que puedes conseguir en Steam desde ya mismo

La vasta biblioteca de juegos gratuitos de Steam no para de expandirse, lo que representa una oportunidad ideal para los jugadores que buscan sumergirse en nuevas experiencias repletas de entretenimiento sin coste. En esta ocasión, te presentamos cuatro nuevos títulos gratuitos que ya están disponibles para descargar y conservar de forma permanente en tu colección. Algunos de estos juegos incluso te permiten disfrutar de partidas en línea junto a los millones de usuarios que se conectan a diario a la plataforma de Valve. Si estás interesado en descubrir estas propuestas, te las detallamos a continuación.

The DeadLine

Un día, el mundo fue invadido por los muertos vivientes. Subiste al último metro aún en funcionamiento, con un único destino: City Hall, donde tu familia podría seguir esperándote. Pero este tren no es solo tu vía de escape: es una auténtica prueba de fuego. En cada estación te enfrentarás a hordas de zombis hambrientos. Solo activando el fusible en cada parada dentro del tiempo límite podrás avanzar. Fracasa… y te espera una brutal lucha por la supervivencia. The DeadLine es un FPS de supervivencia en primera persona ambientado en un apocalipsis zombi, donde cada estación genera una nueva tensión. Enfréntate a un reloj implacable, hazte más fuerte con mejoras de tipo roguelike y sumérgete en un frenético y adictivo gunplay de alto riesgo.

StacKit

Bienvenido a StacKit, un shooter táctico en 3D por turnos donde tu mente es tu arma más poderosa. Eres el único superviviente, luchando por escapar de una instalación de alta seguridad tras haber robado un poderoso secreto. Cada máquina de esta fortaleza automatizada te está dando caza. La fuerza bruta no te salvará: tu supervivencia depende de tu capacidad para superar a la IA, turno a turno, con estrategia. La clave para escapar es el Stack. Antes de cada encuentro, fabricarás balas y cargarás tu munición. El destino no depende de lo que fabriques, sino del orden exacto en el que lo cargues. Esta secuencia es tu plan de batalla. ¿Empezarás el turno con una ronda de Fuego para derretir la armadura, seguirás con una ronda de Corrosión para exponer una debilidad y terminarás con una ronda Básica? El campo de batalla es un rompecabezas, y tu Stack es la clave.

Deckstination

Deckstination es un roguelike de acción gratuito disponible en Steam, desarrollado por Jungle Game Lab y lanzado el 25 de julio de 2025. Combina combate en tiempo real con mecánicas de construcción de mazos. Los jugadores utilizan un mazo personalizado, combinando cartas aleatorias para crear estrategias únicas y superar intensas batallas en un entorno cyberpunk con gráficos pixel art en 2D. El juego, de un solo jugador, destaca por su enfoque táctico, permitiendo eliminar cartas innecesarias y formar cadenas de habilidades para dominar el combate. Con un 97% de críticas positivas de 39 usuarios, es ideal para quienes disfrutan de roguelikes, construcción de mazos y desafíos estratégicos.

Stellar Witch

Stellar Witch es un juego de acción tipo grid-dodge con gestión de inventario. Conviértete en una bruja impulsada por el poder de las estrellas en su viaje para convertirse en la Gran Maga. Recoge oro en combate, compra y coloca constelaciones, y usa sus poderes y sinergias para enfrentarte a enemigos cada vez más poderosos.