Steam tiene un nuevo juego gratis para siempre disponible para cualquiera con una cuenta en la plataforma

Steam continúa consolidándose como la principal plataforma para los jugadores de PC, destacando por su extenso catálogo de títulos y sus constantes promociones, que permiten a los usuarios ampliar sus bibliotecas sin costo alguno, especialmente a través de su oferta de juegos free-to-play. En su esfuerzo por mantener una propuesta fresca y atractiva, Valve incorpora regularmente nuevos juegos gratuitos, uno de los cuales se acaba de estrenar en la plataforma.

En este contexto, That One Otter Game, recientemente añadido a la sección de juegos gratuitos de Steam, permite a los jugadores disfrutar de su contenido sin ningún tipo de inversión. Al no tener una fecha de caducidad, este título puede descargarse en cualquier momento y permanecerá de forma permanente en tu biblioteca de Steam, ofreciendo una excelente oportunidad para explorar sus características y disfrutar de horas de entretenimiento.

That One Otter Game, nuevo juego gratis disponible en Steam

That One Otter Game es una traviesa aventura cooperativa en la que dos jóvenes nutrias se embarcan en un alocado rito de iniciación para demostrar su valía. Completa divertidos desafíos en el parque para llenar tu tarjeta de sellos: atrapa a un pingüino en pánico, corre contra una cebra hiperactiva o transporta una radio robada hasta la cima de una montaña. Lanza cosas por todas partes, secuestra un cochecito para romper vallas (o chocar contra algunos transeúntes desprevenidos) y conoce a todo tipo de animales: pingüinos tímidos, elefantes relajados o nutrias parlanchinas con las que discutir. Explora un mundo vibrante lleno de sorpresas, desbloquea sombreros ocultos para lucir con estilo y deja volar tu imaginación… ¡nunca sabes qué pasará después!

Aprovecha la posibilidad de sumergirte en este juego completamente gratuito y sin limitaciones temporales. Su modelo free-to-play asegura que seguirá siendo accesible sin costo alguno, ya sea que decidas descargarlo ahora o en el futuro, siempre que mantengas una cuenta activa en Steam.