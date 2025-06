El actor de Miles Morales revela un detalle crucial sobre 'Spider-Man: Beyond the Spider-Verse'

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse es la próxima película de Sony que cerrará el círculo de la trilogía. Lo cierto es que es una de las producciones de Marvel más esperadas y de lo poco potable que ha hecho Sony con Spider-Man. La producción ha estado sujeta a diversos retrasos, así que el desarrollo intermitente de la película ha comenzado a impacientar al público. Además, las novedades que han llegado de la película no han sido muchas.

Ahora, Shameik Moore ha dado una prometedora actualización de la película después de que se anunciase la nueva fecha de estreno. Tras el final de Spider-Man: Across the Spider-Verse, Sony está cada vez más cerca de dar un cierre a la trilogía de Miles Morales, ya que la producción de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sigue avanzando.

El esperado cierre de la trilogía de Miles Morales

Tras la confirmación de que la fecha se fijaba para 2027, los seguidores de Marvel podrían finalmente estar cerca de descubrir más pistas sobre lo que podría traer consigo el desenlace de la trilogía de animación más aclamada de los últimos años. En una reciente entrevista con Liam Saul, Shameik Moore decidió compartir algo de información sobre Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Ya se confirmó que el elenco ha estado grabando sus diálogos durante este tiempo, así que algo más que el resto saben. Al más puro estilo de Marvel Studios, Shameik Moore tuvo que mantener la discreción todo lo posible, pero eso no evitó que diese ciertas pinceladas del proyecto. "¡Estaré ahí! ¡Eso es todo lo que puedo decir!", fue lo que comentó el actor que presta su voz a Miles Morales.

El entrevistador le dijo que estaría dos veces, haciendo referencia a las múltiples versiones del personaje en este universo. Pues bien, Shameik Moore remató diciendo que estaría tres veces. Como es lógico, esta respuesta ha sido interpretada por muchos como una insinuación de que interpretará tres versiones de Miles Morales en el próximo final del Spider-Verse.

Dada la naturaleza de las películas del Spider-Verse, no sería sorprendente que Shameik Moore interpretara más variantes de Spider-Man. Algunos son más precavidos al asegurar que Shameik Moore simplemente hace referencia a que esta es la tercera película de la trilogía, lo que significa que interpretará a Miles Morales en tres entregas distintas. Sea como sea, las expectativas son totales, así que el público está ansioso por saber más detalles sobre el proyecto.