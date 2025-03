Adiós al Soldado de Invierno: Marvel confirma el nuevo nombre en clave de Bucky Barnes

Bucky Barnes se ha ganado de sobra la reputación de ser el Soldado de Invierno entre los lectores de Marvel tras su emocionante regreso. Pese a ello, lo más sorprendente es que Marvel ha confirmado que este nombre clave no volverá. Aunque sea difícil de creer por su importancia en el legado de Bucky Barnes, ocupar el papel del Soldado de Invierno ya no es una prioridad para él. Y es que el nombre en clave de Revolution parece que seguirá existiendo.

En el cómic Laura Kinney: Wolverine #4, Lobezno se une a Bucky Barnes para emprender un viaje por carretera y derrotar a Henrick Schneider, un miembro que forma parte de la organización de Hydra. Durante ese enfrentamiento inicial, Marvel los presenta como el icónico Soldado de Invierno y X-23. Y es que en respuesta a esos títulos, Bucky Barnes responde con dureza al reconocer que esos no son sus nombres.

Bucky Barnes pretende atravesar una nueva etapa en el Universo Marvel

Marvel Comics ha confirmado que tanto él como Laura Kinney han dejado atrás sus antiguas identidades para adoptar un nuevo papel en Marvel. Es por eso que Bucky Barnes prefiere seguir con esa etapa de su vida en la que Revolution sustituya al clásico nombre de Soldado de Invierno.

Por otro lado, este cambio de nombre también trajo consigo un cambio de traje, aunque este no ha durado tanto como el nombre. Además, el nombre en sí no siempre se ha utilizado, por lo que no estaba claro si Bucky Barnes prefiere el nombre de Revolution o el de Soldado de Invierno. A pesar de ello, Bucky Barnes ha demostrado que ya no se considera el Soldado de Invierno en el Universo Marvel.

Bucky Barnes reconoce que el Soldado de Invierno ya no es su nombre Marvel

Dicho esto, pese a que Bucky Barnes ha dejado muy claro que no tiene intención de reclamar el título de Soldado de Invierno, Marvel parece tener otras ideas para el personaje. Es cierto que esta historia afirma que no se identifica con ese nombre, pero el avance de la próxima serie New Thunderbolts* se refiere a él por ese nombre como si nada hubiera cambiado.

Por eso, Marvel Comics ha ido alternando entre llamarlo Soldado de Invierno y Revolution, lo que ha generado confusión sobre qué título debería adoptar de cara al futuro. El debate parece quedar algo más zanjado, ya que Bucky Barnes revela que él es Revolution, le guste o no a La Casa de las Ideas.

Además, el nombre de Revolution representa un nuevo y audaz enfoque para el personaje de Bucky Barnes de cara al futuro. Ese nombre encaja con la identidad del Bucky Barnes más actual, por lo que es un buen momento para dar al personaje otro enfoque diferente.