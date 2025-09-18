Ana de Armas podría ser la nueva Wonder Woman a pesar de sus comentarios sobre el personaje

El futuro del Universo Cinematográfico DC está en plena construcción y una de las incógnitas más grandes gira en torno a la nueva versión de Wonder Woman. Tras la cancelación de Wonder Woman 3 y la confirmación de que Gal Gadot no seguirá interpretando a Diana Prince, la puerta ha quedado abierta para que otra actriz tome el relevo en esta nueva etapa.

Entre los nombres que más suenan en redes y foros de los amantes de los superhéroes, destaca el de Ana de Armas. La actriz cubana ha demostrado su talento en producciones internacionales y su habilidad para brillar tanto en dramas como en intensas cintas de acción. Sin embargo, sus propios comentarios sobre el personaje en el pasado parecían descartar esa posibilidad que ahora ha vuelto a cobrar sentido gracias a un cambio clave en el DCEU.

El cambio que permite que Ana de Armas sea Wonder Woman

Gal Gadot en «Wonder Woman» larazon

En 2023, durante una entrevista para Wired, Ana de Armas fue preguntada directamente por la posibilidad de interpretar a Wonder Woman. En aquel momento, Gal Gadot seguía vinculada al papel, por lo que la actriz respondió con cautela: “Siento que Gal Gadot está haciendo un gran trabajo. Creo que debería seguir haciéndolo”. Su postura se basaba en que no veía necesario reemplazar a alguien que todavía ocupaba el rol de manera sólida.

El panorama, sin embargo, ha cambiado por completo. James Gunn y Peter Safran han decidido reiniciar gran parte de este universo, lo que incluye un nuevo proyecto de Wonder Woman con guion a cargo de Ana Nogueira. Esto significa que el personaje será recasteado y que Ana de Armas ahora sí tiene las puertas abiertas a dar vida a una Diana Prince completamente nueva, sin la sombra de Gadot.

La actriz cuenta con credenciales que encajan perfectamente con la heroína amazona. Ha demostrado carisma y fuerza en Sin tiempo para morir y su talento para la acción como protagonista de Ballerina, el esperado spin-off de John Wick. Además, con 37 años, está en una etapa ideal para asumir un papel de largo recorrido en el DCEU, capaz de crecer durante la próxima década.