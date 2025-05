La aplicación de la IA con Darth Vader en Fortnite sale mal: que el personaje de Star Wars insulte genera denuncias

Desde que salió al mercado por primera vez, Fortnite ha conseguido juntar a millones de jugadores que disfrutan de su increíble jugabilidad, de sus mapas únicos y de todas las armas y objetos que ofrece para la jugabilidad. Además de todo eso, el juego también cuenta con una buena parte de colaboraciones épicas y esta vez, parece que una nueva polémica llega para Epic Games debido a la inclusión de la voz de James Earl Jones mediante IA. Si no conoces a este actor, fue el que puso voz a Darth Vader en la saga de Star Wars y el cual falleció hace un tiempo.

El sindicato de actores de Estados Unidos, también conocido como SAG-AFTRA, presentó una demanda por prácticas laborales injustas contra Epic Games. Según el sindicato, la compañía utilizó una IA para replicar la voz del fallecido actor sin notificar ni negociar previamente con los representantes de los actores. Sin embargo, esto no termina aquí, puesto que todo subió de nivel cuando el modelo de IA permitía que Darth Vader dijese frases ofensivas, por supuesto, los insultos y los comentarios discriminatorios también están en la lista.

Como era lógico, Epic a lanzó un parche de emergencia el mismo día del estreno, el pasado 16 de mayo, con el objetivo de evitar estas respuestas problemáticas. La empresa también aseguró que los jugadores pueden denunciar frases inapropiadas y que las grabaciones no se almacenan en sus servidores. Desde luego, un caso que ha dado la vuelta al mundo y que parece traerle algún pequeño problema a Epic. Aunque sin embargo, por el momento no han comentado absolutamente nada al respecto.

Disney también es propietaria de una parte de Epic Games

Si bien la demanda del sindicato de actores puede ser más que válida, lo cierto es que Epic Games confirmó que la inclusión de la voz del actor mediante IA fue comentada y aprobada por la propia familia de James. A mayores, sobra decir que el derecho de imagen y uso de James Earl Jones es propiedad de The Walt Disney Company, la cual también cuenta con un 9% de Epic Games tras haber hecho una inversión de 1.500 millones de dólares en 2024 debido a una colaboración para crear un parque de atracciones virtual.

Queda claro que estás ante un tema bastante complejo, por lo que por el momento todavía no hay una decisión tomada al respecto. Lo que sí está claro es que Fortnite seguirá ofreciendo grandes colaboraciones y pese a que la IA no ha sido muy buena aliada en esta ocasión, que no te sorprenda ver que en un futuro se sigue utilizando para fines como este.