Para mí, se come a 'Reacher': este thriller de acción es pura adrenalina en streaming

Aunque existe una serie de Prime Video que parece ser el sustituto perfecto de Reacher, la realidad es que su protagonista central no se parece en nada al personaje que da vida Alan Ritchson. Lo más curioso es que la producción en cuestión llegó a Prime Video antes de Reacher y fue crucial para sentar las bases de otras series insignia que fueron claves en el catálogo de la plataforma.

Basada en los libros de Jack Reacher que escribió Lee Child, Reacher ha acabado consolidándose como una fuerza dominante en el género de acción, situándose fácilmente entre las producciones más valiosas de este servicio en streaming. Sin embargo, no es la única serie de Prime Video que ha tenido un enorme éxito.

Jack Ryan es un pilar clave de Prime Video

Mucho antes de que Reacher llegara a Prime Video, otra inmejorable serie desencadenó el reinado de la acción televisiva en Prime Video al retratar a la perfección a un protagonista espía que destacaba por sus múltiples capas de profundidad. Más de media década después de su estreno, Jack Ryan es la alternativa perfecta si buscas una propuesta similar a Reacher en el género del thriller de acción.

Al igual que Reacher, Jack Ryan presenta a un espía que sirvió en el ejército. Por otro lado, la principal característica de Jack Reacher en la serie de Prime Video es su enorme tamaño y una fuerza que parece casi sobrehumana. De hecho, durante la mayoría de sus enfrentamientos con los villanos, parece dominar la situación exhibiendo su destreza física al máximo.

Aunque Jack Ryan no es tan imponente físicamente como Reacher, también se las arregla para mantenerse a la altura en los combates cuerpo a cuerpo más espectaculares. De hecho, pese a que comparten muchas similitudes, Jack Ryan y Jack Reacher son completamente diferentes. Es cierto que comparten el mismo nombre y también tienen un pasado militar común, pero su visión del mundo es radicalmente opuesta.

Dicho esto, tanto Jack Ryan como Jack Reacher son los principales impulsores de sus series. Sin ellos y sus singulares personalidades como los protagonistas, estas producciones habrían pasado mucho más desapercibidas en el género. El pensamiento analítico de Jack Ryan y su incansable dedicación a su deber harán que te quedes pegado a la pantalla. Si aún no has tenido oportunidad de verla, no me la perdería.