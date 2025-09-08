Prime Video se atreve con “Life is Strange”: el videojuego que cambió las reglas llega a la televisión

Prime Video ha decidido lanzarse de lleno al universo emocional de “Life is Strange”, la mítica franquicia de videojuegos de Square Enix que dejó huella en millones de jugadores por su mezcla de sensibilidad, misterio y viajes temporales. Ahora, esta historia íntima y oscura tendrá su propia adaptación televisiva con la firma de Charlie Covell, conocida por “The End of the F*ing World” y “KAOS”, como showrunner, guionista y productora ejecutiva.

La serie será producida por Amazon MGM Studios, en colaboración con Story Kitchen, LuckyChap y la propia Square Enix, y se estrenará en exclusiva a través de Prime Video en más de 240 países y territorios. Es decir, el salto global de “Life is Strange” ya no será sólo emocional, sino también mediático.

En el centro de la historia estará Max, una joven estudiante de fotografía que descubre que puede rebobinar el tiempo justo después de salvar a su mejor amiga de la infancia, Chloe. A partir de ahí, se desata una investigación sobre la desaparición de una compañera de clase, que las llevará a descubrir los secretos más oscuros de Arcadia Bay. Pero el poder de Max tiene un precio, y la decisión final que tendrá que tomar podría cambiarlo todo.

Covell, que ya ha demostrado su talento para las narrativas adolescentes con borde y profundidad, ha reconocido ser fan del juego desde hace años: “Es un enorme honor poder llevar esta historia a la pantalla. Estoy deseando compartir el viaje de Max y Chloe tanto con los jugadores que conocen la saga como con nuevas audiencias”.

Desde LuckyChap, la productora de Margot Robbie, aseguran que trabajar con Covell en este proyecto es “un sueño hecho realidad”, y subrayan que “Life is Strange” es “un videojuego original, querido y culturalmente relevante que merece esta adaptación”. Por su parte, desde Square Enix no han ocultado su entusiasmo: “Los fans llevan años pidiendo una adaptación televisiva”, afirmaron Jon Brooke y Lee Singleton.

La apuesta no es menor: Nick Pepper, responsable de desarrollo de series en Amazon MGM Studios, ha calificado la serie como “una adaptación monumental” que podría convertirse en un nuevo fenómeno generacional. Todo apunta a que el universo de Arcadia Bay no solo resistirá el salto a la pantalla, sino que lo hará con una potencia narrativa que aspira a conmover más allá del fandom.