Como 'Fallout', pero todavía más alucinante: la serie que viene a dejarte pegado al sofá

Dentro de la gran corriente que se ha extendido en los últimos tiempos de realizar adaptaciones de videojuegos tanto para la gran pantalla como para la pequeña, con producciones como Minecraft o The Last of Us, puede que una de las que más halagos ha recibido sea Fallout. La premisa de una serie postapocalíptica con personajes atrapados bajo tierra y secretos que amenazan con desbordarse siempre es llamativa, pero es cierto que en este caso el humor ácido supone un matiz diferencial.

Sin embargo, este ingrediente puede no terminar de convencer a aquellos que busquen una producción más sobria, más contenida y, sobre todo, más inquietante, dejando también de lado la estética retrofuturista. Para todos aquellos, Silo es la opción ideal. En ella no vas a encontrar ninguna broma sobre la radiación ni mutantes esperpénticos, pero sí una atmósfera opresiva, un misterio con muchas capas y una tensión que no da tregua.

Basada en las novelas de Hugh Howey, Silo te sitúa en uno de los puntos más bajos para la humanidad, en un futuro en el que vive confinada en un gigantesco búnker subterráneo de más de 140 pisos. Nadie sabe exactamente cuándo ni por qué se construyó este lugar, solo que estar en el mundo exterior tiene la peor de las consecuencias, o al menos eso aseguran las autoridades.

Silo es un misterio subterráneo que crece con cada episodio

La protagonista de esta historia es Juliette, una mecánica que empieza a investigar las verdaderas razones detrás del funcionamiento del silo y las estrictas reglas por las que se rige después de vivir una tragedia personal. Este primer paso, que comienza como una historia íntima, no tarda en dar lugar a una especie de thriller de ciencia ficción que encantará a los fans de las conspiraciones.

Puede que el mayor acierto de Silo sea el ritmo que mantiene, sabiendo dosificar la información y crear la duda en el espectador para no perder fuelle en ningún momento. Todo esto a la vez que sabe transmitir a la perfección la sensación de claustrofobia que se debe de sentir en una situación así. Cada piso del silo, cada norma y cada personaje parece tener un trasfondo mucho más profundo y esconder algo, un sentimiento que arraiga más profundo en el espectador gracias a que la ambientación, con pasillos oscuros, engranajes chirriantes y la ausencia de ventanas, está lograda al milímetro.

A diferencia de otras distopías más enfocadas en la acción, Silo consigue crear una gran tensión a través de su narrativa, del misterio y del desarrollo pausado de sus personajes. Si Fallout te divirtió, en Silo nada te va a hacer gracia, siendo una apuesta mucho más madura y una representación más cruda de un apocalipsis.

Esta serie se encuentra disponible en Apple TV+ y actualmente solo cuenta con una temporada de 10 capítulos. Sin embargo, ya está confirmada la segunda, por lo que todo apunta a que esta historia seguirá avanzando.