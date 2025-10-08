La confirmación del nuevo personaje de Batman en el DCEU es justamente lo que el reinicio necesita

Algunos de los últimos comentarios sobre los planes para abordar un personaje destacado de Batman en el DCEU son justo lo que la franquicia necesita. Hasta ahora, la línea de tiempo del DCEU ha sido corta en cuanto a los lanzamientos de estrenos, pero Superman demostró el potencial que el reinicio podía llegar a tener.

En este sentido, se han anunciado muchos estrenos emocionantes de cara al futuro, incluyendo, por supuesto, la primera producción de Batman posterior a Ben Affleck en el DCEU. Numerosos adelantos han sugerido cómo DC Studios plantea la entrada de Batman, así como la ciudad de Gotham. Una reciente actualización sobre una figura clave de DC puede resultar prometedora para los espectadores que esperan las películas de Batman.

Catwoman llegará a Gotham en el DCEU

Aunque es cierto que The Brave & The Bold aún está lejos, eso no ha frenado la curiosidad sobre cómo la franquicia manejará al Caballero Oscuro. Esto llevó a un usuario de Threads a preguntar a James Gunn si había interés en traer a Catwoman al DCEU. El cineasta confirmó que esto será una realidad tarde o temprano.

Con una buena parte de los planes del DCEU vinculados a Batman en etapas de desarrollo, el interrogante que la mayor parte del público se pregunta es saber cómo abordarán el papel de Robin y el modo en que Damian Wayne podría presentarse en la película. Es esto lo que establece un precedente prometedor para la franquicia.

Es difícil entender por qué se podría haber decidido que la franquicia no usara a Selina Kyle, sobre todo por la prominencia de Catwoman en la franquicia cinematográfica de Batman. Sin embargo, sobre todo por lo que la historia de Catwoman puede aportar, evitarla sería un completo error. Aunque se han hecho muchos comentarios sobre que el interés amoroso principal de Batman fue una criminal profesional durante gran parte de su vida, esto podría funcionar en varios niveles narrativos.

Un aspecto importante es que permitiría al Caballero Oscuro mostrar una perspectiva con mayores matices sobre los criminales de Gotham, considerando las enormes diferencias entre personajes como Catwoman y el Joker. Tendría sentido que Selina Kyle apareciera pronto, sobre todo por el efecto dominó que haya podido tener en figuras relevantes vinculadas a la Bat-Familia.