El controvertido nuevo origen de Superman tendrá importantes consecuencias en el DCEU

El controvertido cambio en el origen de Superman en el DCEU podría tener enormes consecuencias. Lo cierto es que el legado de Superman siempre se ha basado en una de las historias de origen más conocidas del mundo de las viñetas. Sin embargo, la reinterpretación de James Gunn ha puesto en tela de juicio este fundamento clásico, transformando el propósito del Hombre de Acero.

En el Universo DC, Superman fue enviado de un mundo condenado siendo un bebé, que finalmente fue criado por la humanidad y destinado a convertirse en su mayor protector. La película de Superman cambia ese pretexto al revelar un mensaje de sus padres que sugiere que los poderes de Kal-El le permitirían esclavizar a la humanidad. De una forma algo retorcida, Jor-El y Lara le sugieren que tiene el potencial de restaurar el dominio de Krypton mediante la repoblación.

El giro más polémico de 'Superman'

Durante bastante tiempo, se ha debatido si este mensaje era cierto, tanto dentro de la película como entre el público. No obstante, el propio James Gunn ha confirmado que el mensaje es real. Esta impactante revelación no solo replantearía el propósito de Superman, sino que también sienta las bases para consecuencias devastadoras en el DCEU que darían pie a varios proyectos futuros.

Por lo tanto, el heroísmo de Superman se vio inicialmente impulsado por las palabras de esperanza de sus padres. La realidad es que la mitad original del mensaje de Jor-El y Lara le aseguraba a Kal-El que era un faro de luz, destinado a inspirar a quienes lo rodeasen. Sin embargo, al revelarse la mitad más oscura del mensaje, esa esperanza se sintió completamente vacía. En lugar de ser el campeón de la Tierra, Kal-El parecía convertirse más bien en el arma de Krypton.

En este sentido, la implicación más sorprendente de esta reinterpretación posiblemente sea su conexión con los Green Lantern Corps. En particular, tendría relación con la presencia de Guy Gardner en la ciudad de Metrópolis. Por esa razón, su presencia cerca de Superman podría ser mucho más que una simple coincidencia. Si el verdadero legado de Krypton era la conquista y la dominación, entonces ciertas fuerzas superiores podrían haber considerado necesario vigilar de cerca a Kal-El.

Por otro lado, esto posiciona a Guy Gardner no solo como un alivio cómico, sino como una figura crucial que encarna la desconfianza de la galaxia hacia Krypton. Como es lógico, queda por ver si esto conducirá a un conflicto abierto entre Superman y los Green Lantern, pero esta hipótesis sugiere que la tensión está arraigada en los cimientos del DCEU.