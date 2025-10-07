¿Robert Pattinson formará parte del reinicio del DCEU como Batman? James Gunn siembra la duda

Es bien sabido que el reinicio del DCEU incluirá a Batman en algún momento. Como bien sabrás, esto se debe a que DC Studios está desarrollando The Brave and the Bold sin protagonista anunciado. Por eso se sabe que una nueva versión de Batman se encuentra en desarrollo, así como que se unirá al Superman que interpreta David Corenswet y futuros héroes que se sumarán próximamente.

A pesar de esto, antes de que este nuevo universo comenzase a coger forma, Warner Bros. ya había apostado por una versión de Batman que fue dirigida por Matt Reeves. Esta película mostró a una versión más joven del héroe, interpretado por un Robert Pattinson completamente devastado. Tras el anuncio de la nueva franquicia, muchos espectadores expresaron su deseo de ver a ese Bruce Wayne en la continuidad principal.

La llegada de un nuevo Batman en el DCEU

James Gunn, conocido por mantenerse conectado con el público a través de sus redes sociales, ha abordado en varias ocasiones la posibilidad de que Robert Pattinson se una a su universo. Un usuario de Threads le preguntó al director de la trilogía de Guardianes de la Galaxia qué opina de quienes se apasionan por ver la unión de ambos mundos.

"No me molesta que la gente exprese sus deseos en ambos lados de este asunto tan (poco) importante. No entiendo el enfado", comentaba el cineasta. Lo cierto es que Matt Reeves declaró recientemente que no habían hablado de nada parecido. También añadió que sería muy divertido si la idea de una fusión acababa llegando a buen puerto. Por otro lado, el rodaje de Batman II está previsto para la primavera del próximo año.

Andy Muschetti, quien se ocupará de dirigir la próxima película de Batman, cerró bastante la puerta a esta posibilidad. El director comentaba que el personaje que aparece en The Brave and the Bold pertenecerá a la nueva franquicia, por lo que la visión de Matt Reeves se quedaría fuera de este nuevo universo que plantea el DCEU.

Aún no se ha elegido a un actor, pero varias propiedades que ya forman parte del DCEU sí que han anticipado una renovada versión de Batman, incluyendo ciertos cameos en Creature Commandos. Esto sugiere una diferencia con Robert Pattinson que sería crucial. Además, los detalles de la trama de The Brave and the Bold sugieren que se centrará en una versión de un Bruce Wayne más experimentado.