De los creadores de 'Ex Máquina': esta serie que mezcla filosofía, tecnología y misterio como ninguna otra

En los últimos años, algunas series han demostrado que la ciencia ficción puede ser mucho más que naves espaciales y tecnología futurista. Hay un nuevo tipo de ficción que combina filosofía, estética y emociones humanas, invitando al espectador a pensar mientras se deja llevar por una atmósfera hipnótica.

Dentro de ese grupo de producciones inteligentes y visualmente impecables, hay una que destaca por su ambición y su capacidad para dejarte reflexionando mucho después de terminarla.

Su propuesta es enigmática desde el primer momento. No se conforma con ofrecer una historia de suspense o conspiraciones, sino que plantea preguntas sobre el libre albedrío, el determinismo y la naturaleza de la realidad. Cada plano está cuidado hasta el detalle, y cada diálogo parece esconder una pista más sobre el gran misterio que lo envuelve todo.

Devs, cuando la tecnología se convierte en filosofía

Creada por Alex Garland, responsable de Ex Máquina, Devs nos lleva hasta las oficinas de Amaya, una empresa tecnológica puntera donde una ingeniera descubre un proyecto secreto conocido como “Devs”.

Lo que comienza como un thriller tecnológico pronto se transforma en una profunda exploración sobre el tiempo, la conciencia y la posibilidad de que nuestras decisiones no sean tan libres como creemos.

La serie destaca por su atmósfera: silenciosa, elegante y cargada de simbolismo. Garland vuelve a demostrar su talento para mezclar ideas complejas con una estética absorbente y un tono casi espiritual.

Desde el primer instante el espectador se siente dentro de un experimento, intentando descifrar no solo lo que ve, sino lo que significa cada acontecimiento que se le muestra en pantalla.

Con una única temporada disponible en Disney+, Devs es una serie que invita a detenerse, a pensar y a mirar el mundo desde otra perspectiva. Una obra que demuestra que la ciencia ficción más brillante no siempre necesita acción, solo con una idea que consiga de verdad romper los esquemas ya es más que suficiente.