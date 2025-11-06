El director de 'Wicked: For Good' revela la posibilidad real de un spin-off en la franquicia

El esperado estreno en cines de Wicked: For Good está en su recta final, ya que se encuentra a menos de un mes. Conforme la historia se acerca a su fin, el público ha especulado con la posibilidad de que haya más contenido en camino. Ahora, el director involucrado en esta última entrega, Jon M. Chu, al fin se ha pronunciado sobre si habrá más adaptaciones cinematográficas en un futuro próximo.

El cineasta reveló que actualmente no tiene planes de hacer otra película de Wicked ni ningún otro proyecto para la franquicia. “Hasta donde yo sé, esto siempre estuvo pensado como una experiencia de dos películas”, comentaba al respecto de la posibilidad de realizar un spin-off que expandiese la franquicia. Sin embargo, pese a que su respuesta no fue muy prometedora, tampoco fue un no rotundo.

El desenlace de un viaje mágico en Oz

Lo cierto es que Jon M. Chu no destrozó por completo las ilusiones de los espectadores que querían ver más del éxito de Broadway fuera del teatro musical. Por eso no cerró completamente las puertas y dejó una abierta a este escenario. "Nunca se sabe. La gente lo desea, pero primero tienen que ver la segunda película. Quizá el público pueda darnos su opinión", concluía.

Él explicó que este musical dividido en dos partes supone un viaje épico concentrado en un año. También sugirió que la idea era que cualquier persona pudiera sumergirse en esta realidad y conocer a estas protagonistas que dan sentido a la historia. Luego reiteró que, si bien consideraba la secuela como "el fin de una etapa", siempre existe la posibilidad de que se cambiase de opinión y se creara algo nuevo. Después de todo, nunca se sabe qué puede ocurrir.

Wicked: For Good es la segunda entrega de la adaptación cinematográfica. La película se desarrolla después de que Elphaba descubriera que el Mago de Oz miente al público, haciéndoles creer que tiene poderes que en realidad no posee. La cinta está protagonizada por actores de gran renombre como Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Jeff Goldblum o Michelle Yeoh, entre muchos otros. El estreno Wicked: For Good está programado para el próximo 21 de noviembre.