'Star Wars' al fin revela la inesperada forma secreta de Palpatine que nunca llegó a los cines

Pese a que resulte algo extraño después de todo este tiempo, la franquicia de Star Wars acaba de revelar una nueva forma secreta del Emperador Palpatine antes de los eventos de El Ascenso de Skywalker. Aunque es bien sabido que Darth Sidious fue resucitado para el Episodio IX, se ha revelado que apareció en secreto ante Kylo Ren, mucho antes de que la última entrega mostrase al dúo oscuro.

Como se ve en la serie de cómics que publica Marvel, el décimo número de Star Wars: Legacy of Vader #10 muestra cómo Kylo Ren intenta abrir la bóveda de Darth Vader ubicada en su fortaleza de Mustafar. Para lograrlo, Vaneé, que es una antigua sirvienta de Anakin Skywalker, lo anima a usar la cámara de meditación de quien fue su abuelo. Es justo esto lo que da inicio a un emocionante viaje a través de la Fuerza.

Una visión oscura que redefine el viaje de Ben Solo

Aunque comienza con un encuentro impactante entre Kylo Ren y varios fantasmas como Luke Skywalker, esta gran visión termina de forma oscura con el mismísimo Emperador Palpatine en una forma que nunca antes se había visto. Tras encontrar con éxito a Luke en el "inframundo" junto a otros espectros que se sumaron a la Fuerza, Kylo Ren es arrastrado de nuevo a una escena que torna aún más siniestra.

Página de Star Wars: Legacy of Vader #10

Emergiendo de un oscuro pantano, una figura encapuchada enciende un sable de luz con un tono carmesí, diciéndole a Kylo Ren que debe "recordarle" su deuda con el Lado Oscuro. Esto se debe a que su visita fue aparentemente el resultado de que Ben Solo se acercara a la luz. Esto no solo probablemente prepara el terreno para la futura redención de Kylo Ren, sino también para el regreso del resucitado Palpatine.

A pesar de que el renovado aspecto de Palpatine se vio en este encuentro previo al hallazgo físico del Emperador resucitado por Kylo Ren en Exegol, no rompe con el canon establecido. Esto se debe a que el rostro de Palpatine está oculto intencionalmente bajo esta capa, manteniendo intacta la escena inicial de El Ascenso de Skywalker. Al mismo tiempo, esta escena de Palpatine ayuda a dar forma al arco argumental de Ben Solo más allá de lo que se mostró en las películas. El cómic Star Wars: Legacy of Vader #10 ya está disponible.