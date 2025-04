David Corenswet revela el consejo que James Gunn le dio para prepararse como Superman

El nuevo actor que se encargará de suplir el trabajo de Henry Cavill como Superman en el DCEU va a ser David Corenswet. La mayoría de los espectadores cuestionaron la decisión de casting de James Gunn, pero el lanzamiento de los tráilers insinúa que se ha sabido recuperar la esencia más pura de Superman en la que se espera que sea la película que catapulte el éxito del DCEU en el cine.

Dicho esto, David Corenswet recibió un valioso consejo de James Gunn, que se reflejará cuando la película que dé el pistoletazo de salida al DCEU aterrice en los cines el próximo verano. Lo cierto es que hay mucho en juego con respecto a Superman, ya que es la primera película de acción real del DCEU que supone la carta de presentación de varios personajes de DC.

Superman es un estreno importante en el DCEU

También es el filme que marca el comienzo de una aventura de Superman en el cine, que probablemente evolucione con el paso de los años. Por supuesto, la actuación de David Corenswet en el papel principal es esencial para el éxito que se espera que sea Superman. En una entrevista con Entertainment Tonight, David Corenswet revela que James Gunn le aconsejó centrarse en entrenar sus hombros y su vulnerabilidad.

Él mismo explicó que se trató de un proceso sumamente enriquecedor, ya que pasar casi todo el día en el gimnasio le permitió disfrutar de su soledad y comprender mucho mejor la esencia de un personaje tan mítico como Superman.

Así se explicaba:

"James Gunn me dijo que tenía que trabajar en mis hombros y mi vulnerabilidad. Y así, después de un mes de intensa rutina en el gimnasio, me di cuenta de que me estaba preparando mentalmente para el papel al pasar varias horas al día solo. Creo que Superman tiene cierta soledad solemne, un deseo desesperado de conectar con la humanidad, así que encontré algo sobre eso".

Para poder alcanzar la transformación física necesaria para un papel como el de Superman, David Corenswet entrenó duro en el gimnasio mientras adquiría la disciplina y la determinación que caracterizan tanto a Superman. El consejo de James Gunn de entrenar cuerpo y mente fue una forma inspiradora de asegurar que el actor llegase a comprender mucho mejor eso que define a Superman.

Esto resalta el compromiso que los actores sienten que tienen a la hora de dar vida al personaje más mítico de DC Comics. Cada actor de Superman también se preocupó por comprender la conciencia y el conflicto interno de Superman de forma diferente, pero la mayoría de los actores consiguió capturar esa agridulce naturaleza marginada tan icónica del héroe.