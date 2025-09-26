El nuevo tráiler de 'Wicked 2' alivia la preocupación sobre la secuela

Ya se ha publicado el nuevo tráiler de Wicked: For Good, que revela numerosos detalles clave que dan al público una idea clara de hacia dónde se dirige la trama en esta próxima entrega. En concreto, ofrece una mirada más profunda a la compleja relación que existe entre Elphaba y Glinda, que se intuye que será mucho más volátil a medida que aumenta la tensión en el filme.

Sin duda alguna, esta relación entre Elphaba y Glinda es uno de los aspectos que mejor funcionan en Wicked. Todas las conexiones con El Mago de Oz resultan de lo más divertidas, pero son estos personajes los que, al final, se vuelven el elemento hipnótico que se roban la atención en la pantalla. Aunque cierta parte del público estaba preocupada de que Wicked 2 cambiara esto, el nuevo tráiler ha dado mucha más confianza.

El nuevo tráiler de 'Wicked: For Good'

Aunque Wicked podría considerarse una historia sobre la amistad y el perdón, existen muchos obstáculos antes de que Elphaba y Glinda puedan regresar al punto en el que se encontraban en la primera película. El final de Wicked mostró cómo Glinda rechazaba la promesa de libertad y rebelión de Elphaba, optando en cambio por permanecer en la Ciudad Esmeralda.

A pesar de que Elphaba comprendió la motivación tras la decisión de Glinda, este final provocó una importante ruptura en su amistad que se explorará con mayor profundidad en Wicked 2. Sin embargo, los avances promocionales no lo habían mostrado en detalle. En cambio, las escenas mostraban a Elphaba y Glinda reuniéndose en secreto y conspirando para derrotar al Mago.

No obstante, el último tráiler de Wicked 2 al fin ha brindado al público una visión más completa de cómo será este vínculo entre Elphaba y Glinda. Por otro lado, se espera que el número musical en solitario brinde al público una comprensión más clara de lo que Glinda está viviendo en Wicked: For Good, explicando qué fue lo que la llevó a tomar esas decisiones.

Además, con la duración adicional en comparación con el espectáculo de Broadway, existe mucho margen para que el personaje de Glinda tenga un desarrollo mucho más importante. En el desenlace de Wicked, ambos personajes reconocen que su amistad podría haberse fracturado para siempre, pero aún pueden ver lo bueno en la otra y consiguen perdonarse. No es un final de cuento de hadas, pero es uno que resulta especialmente conmovedor.