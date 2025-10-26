Ariana Grande asegura que esta película le devolvió la chispa para volver a crear música

Ariana Grande ha revelado que su participación en Wicked no solo marcó un hito en su carrera como actriz y cantante, sino que también le devolvió la inspiración creativa para volver a hacer música. En una entrevista en el pódcast Shut Up Evan, conducido por Evan Ross Katz, la artista explicó que el proceso de filmación de la adaptación cinematográfica del famoso musical de Broadway le permitió reencontrarse con su vocación artística.

“Sentí una chispa genuina, una reconexión, una inspiración, algo que quizás me faltaba”, confesó Grande, de 32 años. “Tal vez simplemente lo extrañaba. Pero a veces hay que perder cosas para aprender a ser mejor. Aprendí muchísimo. Fue un momento de inspiración, y tenía que escribir un álbum”.

La cantante explicó que, a pesar del exigente calendario de rodaje de Wicked, no quiso dejar pasar la oportunidad de grabar nueva música. “El equipo me dijo que en enero volveríamos a filmar, y respondí: ‘Está bien, lo terminaré antes o después’. No iba a dejar que eso detuviera mi creatividad”, recordó. De ese impulso surgió Eternal Sunshine, su más reciente álbum, nominado a Mejor Álbum Vocal Pop en los Premios Grammy de 2025.

Su retorno a los estudios de grabación

Grande interpreta a Glinda “Glinda” Upland en la adaptación en dos partes de Wicked, cuya primera película llegó a los cines en noviembre de 2024. La artista contó que, pese a la pausa en la producción provocada por las huelgas de actores y guionistas de 2023, volver al set fue natural: “No había nada que reencontrar. En cuanto llegué, todo volvió a fluir. Ella ya estaba ahí”.

La cantante y actriz, que trabajó nuevamente con los productores Max Martin e Ilya en Eternal Sunshine, aseguró que el rodaje del musical de Jon M. Chu influyó directamente en su enfoque creativo. “Fue un recordatorio de por qué hago esto, de lo mucho que amo contar historias”, señaló.

La segunda parte de la película, Wicked: For Good, está prevista para estrenarse el 21 de noviembre de 2025. Según Grande, el proyecto fue una experiencia transformadora: “Me hizo reconectarme con mi trabajo, con mi arte y conmigo misma”.