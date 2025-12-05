El cocreador de Halo revela por primera vez cómo es el diseño original del Jefe Maestro

El icónico Jefe Maestro es el personaje más conocido de Halo, pero también uno de los más emblemáticos en la industria del videojuego. No obstante, las primeras ideas conceptuales del héroe no se parecían al aspecto que la mayoría de los jugadores podrían identificar al instante. De hecho, el cocreador Marcus Lehto ha revelado que existieron varios diseños diferentes que se consideraron para el Jefe Maestro durante el desarrollo de la primera entrega de la saga.

Marcus Lehto es un antiguo miembro de Bungie, el estudio creador de Halo: Combat Evolved. También fue el responsable del diseño del personaje principal del título. Al parecer, afirmó que lograr el diseño final del Jefe Maestro fue un proceso agotador. Con la próxima llegada del remake de Campaign Evolved, es interesante analizar cómo ha evolucionado la dirección artística del que fue el videojuego original.

Los primeros diseños del Jefe Maestro

El arte conceptual original que Marcus Lehto compartió en un avance reveló que los primeros diseños del Jefe Maestro son mucho más detallados que el que acabó teniendo su aspecto final. Algunos primeros vistazos al Jefe Maestro muestran cómo está cubierto de pies a cabeza con equipo militar. Es decir, equipado con bolsas de munición, un arnés, un cuchillo a la espalda y un cinturón con herramientas de todo tipo. Muchos aseguran que tenía una esencia similar a Boba Fett, el personaje de Star Wars.

El diseño original del Jefe Maestra tenía diferencias sutiles

La voluminosa armadura Spartan, que es clave en el Jefe Maestro, tampoco estuvo presente en las primeras versiones. Asimismo, la forma de la armadura era más futurista. Si bien algunas de estas características se mantendrían en el diseño final, como las linternas laterales del casco del Jefe Maestro, los primeros diseños eran mucho más complejos que lo que acabó mostrándose en el videojuego.

Asimismo, Marcus Lehto describió cómo los primeros conceptos del Jefe Maestro comenzaron a tomar forma, ya que se necesitaron al menos nueve versiones del personaje para lograr el resultado deseado. Posiblemente, el mayor cambio en estas variantes es que se observa que el Jefe Maestro fue diseñado como si fuese una especie de "recipiente vacío". Esto permitió que cualquiera pudiera imaginarse como el Spartan, acompañado de una armadura que hizo historia en los videojuegos.