ElXokas exlica por qué Nintendo no le ha enviado una Switch 2 y se disculpa por lo que hizo: "Por favor, perdonadnos"

Hace poco se ha vivido uno de los días más importantes en la historia reciente del videojuego con el lanzamiento de una nueva consola que llevaba siendo esperada durante mucho tiempo. Como no podía ser de otra forma, nos estamos refiriendo a Nintendo Switch 2.

El impacto de esta nueva generación ha sido enorme y los streamers también han querido estar ahí desde el primer día, aunque algunos han tenido más facilidades que otros.

Uno de los que ha estado en el lado difícil de esta historia ha sido ElXokas, que ha explicado por qué Nintendo no le ha enviado una consola ni a un grupo concreto de creadores de contenido y se ha querido disculpar por lo que sucedió en su día.

La Pokémon Twitch Cup, la culpable de la ruptura entre algunos streamers y Nintendo

La cuenta de TikTok Twitchparida se ha encargado de recoger las declaraciones del gallego, que no hace mucho que volvió de su viaje a Argentina.

El creador de contenido estaba hablando de Nintendo Switch 2 cuando confirmó que, efectivamente, la gran N seguía teniendo un problema con todos los que participaron en la Pokémon Twitch Cup.

“Resulta que los de Nintendo siguen enfadados con nosotros, yo no sé por qué. De verdad, Nintendo, perdonadnos. No hemos hecho nada, solo hemos jugado un Pokémon, que es cierto que era piratilla, pero era un evento de comunidad”, afirmó el creador de contenido exponiendo claramente el origen de este conflicto.

Lo cierto es que por ahora no ha llegado ese perdón y, como el propio Xokas matizó en el vídeo, tanto él como los participantes de este torneo tuvieron que conseguir la consola por sus propios medios.

Nadie sabe si esta relación se podrá arreglar en algún momento, pero lo que está claro es que Nintendo está dando un ejemplo de disciplina y demostrando su tolerancia cero con la piratería.