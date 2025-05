Reservar Nintendo Switch 2 con juego: todos los packs disponibles

Nintendo Switch 2, la nueva generación de la consola híbrida que revolucionó el mundo del videojuego con su predecesora en 2017, llega al mercado el 5 de junio de 2025 con una propuesta ambiciosa que combina innovación tecnológica, retrocompatibilidad y un enfoque centrado en la versatilidad y la diversión para jugadores de todas las edades. Anunciada oficialmente el 16 de enero de 2025, esta consola promete elevar la experiencia de juego con mejoras significativas en rendimiento, diseño y funcionalidades, manteniendo la esencia que hizo de Nintendo Switch un éxito global.

Para su lanzamiento, Nintendo ha preparado una variedad de packs cuidadosamente diseñados para satisfacer las necesidades y expectativas de diferentes tipos de usuarios, desde aquellos que prefieren una opción básica y accesible hasta los que buscan una experiencia completa con accesorios exclusivos y títulos de lanzamiento destacados. Estos packs no solo ofrecen la consola en su versión estándar o mejorada, sino que también incluyen combinaciones de juegos, suscripciones y elementos personalizados que enriquecen la experiencia inicial y que permite disfrutar de un ahorro respecto a comprarlos por separado.

A continuación, se exploran en detalle los distintos packs de lanzamiento de Nintendo Switch 2, desglosando sus contenidos, características únicas y el valor que aportan, para ayudarte a elegir la opción ideal que te permita sumergirte de lleno en esta nueva era de entretenimiento interactivo, ya sea en casa, en movimiento o en compañía de amigos y familiares.

Packs actuales de Nintendo Switch 2: opciones disponibles en este momento

Nintendo Switch 2 tiene un pack junto a Mario Kart World nintendo

Nintendo ha generado gran expectación con la llegada de su nueva generación al ofrecer distintos packs de lanzamiento que se adaptan a diversos perfiles de usuarios. Estos packs, disponibles desde el inicio de las reservas el 8 de abril de 2025, incluyen opciones que van desde la consola en su formato más esencial hasta propuestas más completas que integran juegos exclusivos y accesorios. En este apartado, detallamos los packs actuales de Nintendo Switch 2 disponibles en este momento, destacando sus contenidos, precios y las ventajas que ofrecen, para que puedas elegir la opción que mejor se alinee con tus preferencias y estilo de juego, ya sea en modo portátil, sobremesa o conectado al televisor.

Nintendo Switch 2 versión estándar

El pack estándar de Nintendo Switch 2 está diseñado para aquellos jugadores que buscan la experiencia básica de la consola, ofreciendo todos los elementos esenciales para disfrutar de la nueva generación de Nintendo desde el primer día.

Consola Nintendo Switch 2 : la consola híbrida con 256 GB de almacenamiento interno, retrocompatibilidad con juegos de Nintendo Switch y mejoras en rendimiento, como soporte para resolución 4K en modo dock y 1080p en modo portátil (según el título). Incluye una pantalla mejorada y conectores magnéticos para los mandos Joy-Con 2.

: la consola híbrida con 256 GB de almacenamiento interno, retrocompatibilidad con juegos de Nintendo Switch y mejoras en rendimiento, como soporte para resolución 4K en modo dock y 1080p en modo portátil (según el título). Incluye una pantalla mejorada y conectores magnéticos para los mandos Joy-Con 2. Juego de mandos Joy-Con 2 (izquierdo y derecho) : la nueva generación de Joy-Con con conectores magnéticos para una mayor facilidad de acople y desacople, compatibles con controles de movimiento avanzados.

: la nueva generación de Joy-Con con conectores magnéticos para una mayor facilidad de acople y desacople, compatibles con controles de movimiento avanzados. Dos correas de los mandos Joy-Con 2 : accesorios para asegurar los Joy-Con durante el juego en modo multijugador o portátil.

: accesorios para asegurar los Joy-Con durante el juego en modo multijugador o portátil. Base de Nintendo Switch 2 : permite conectar la consola al televisor en modo dock, con soporte para salida HDMI en ultra alta velocidad y HDR.

: permite conectar la consola al televisor en modo dock, con soporte para salida HDMI en ultra alta velocidad y HDR. Soporte para mandos Joy-Con 2 : un accesorio que convierte los Joy-Con en un mando más ergonómico para sesiones de juego prolongadas.

: un accesorio que convierte los Joy-Con en un mando más ergonómico para sesiones de juego prolongadas. Adaptador de corriente de Nintendo Switch 2 : diseñado específicamente para la consola, compatible con las nuevas demandas energéticas.

: diseñado específicamente para la consola, compatible con las nuevas demandas energéticas. Cable HDMI de ultra alta velocidad : para conectar la consola a televisores con soporte para resoluciones hasta 4K.

: para conectar la consola a televisores con soporte para resoluciones hasta 4K. Folleto de información importante de Nintendo Switch 2: incluye manuales y guías de seguridad para el uso de la consola.

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World

Este pack especial combina la consola con una copia digital de Mario Kart World, el título estrella de lanzamiento que introduce un mundo abierto a la franquicia de carreras de Nintendo. Es una opción atractiva para los fans que buscan una experiencia completa desde el primer día.

Consola Nintendo Switch 2 : idéntica a la del pack estándar, con 256 GB de almacenamiento, retrocompatibilidad y soporte para resoluciones mejoradas (4K en modo dock, 1080p en modo portátil, según el juego).

: idéntica a la del pack estándar, con 256 GB de almacenamiento, retrocompatibilidad y soporte para resoluciones mejoradas (4K en modo dock, 1080p en modo portátil, según el juego). Juego de mandos Joy-Con 2 (izquierdo y derecho) : igual que en el pack estándar, con conectores magnéticos y controles de movimiento optimizados.

: igual que en el pack estándar, con conectores magnéticos y controles de movimiento optimizados. Dos correas de los mandos Joy-Con 2: para un uso seguro en sesiones multijugador.

para un uso seguro en sesiones multijugador. Base de Nintendo Switch 2 : compatible con salida HDMI de ultra alta velocidad y HDR.

: compatible con salida HDMI de ultra alta velocidad y HDR. Soporte para mandos Joy-Con 2 : para transformar los Joy-Con en un mando más cómodo.

: para transformar los Joy-Con en un mando más cómodo. Adaptador de corriente de Nintendo Switch 2 : específico para la consola.

: específico para la consola. Cable HDMI de ultra alta velocidad : para conexiones de alta calidad al televisor.

: para conexiones de alta calidad al televisor. Folleto de información importante de Nintendo Switch 2 : manuales y guías de seguridad.

: manuales y guías de seguridad. Código de descarga de Mario Kart World: una copia digital del juego exclusivo de lanzamiento, que no estará disponible en formato físico dentro de este pack. Mario Kart World introduce un mundo abierto interconectado, 24 corredores por carrera y nuevas mecánicas, como dirección asistida y autoaceleración para jugadores de todos los niveles.

Ahorro con los packs de lanzamiento de Nintendo Switch 2: ¿merecen la pena?

Nintendo Switch 2 revela una nueva función que nadie esperaba Difoosion

El pack de lanzamiento de Nintendo Switch 2 con Mario Kart World, disponible desde el 5 de junio de 2025, destaca por su atractivo ahorro de 50 euros, convirtiéndose en una opción ideal para quienes desean estrenar la consola con un título estrella. Con un precio de 509,99 euros en Europa, esta edición limitada incluye la consola Nintendo Switch 2, mandos Joy-Con 2, correas, base, soporte para mandos, adaptador de corriente, cable HDMI, folleto de información y una copia digital de Mario Kart World. Por separado, la consola cuesta 469,99 euros y el juego 79,99 euros (digital) o 89,99 euros (físico), sumando un total de 549,98 euros o 559,98 euros. Esto genera un ahorro directo de 50 euros, haciendo que el pack sea una oferta muy atractiva por 509,99 euros.

El beneficio económico no es la única ventaja. Mario Kart World, título insignia del lanzamiento, aprovecha las mejoras de Nintendo Switch 2, ofreciendo gráficos en 4K en modo dock y una experiencia de carreras en mundo abierto, ideal para jugadores de todas las edades y sesiones multijugador. Al ser un título de lanzamiento, su alta demanda —evidenciada por agotamientos temporales en las reservas iniciadas el 8 de abril de 2025— añade un valor adicional para los que quieran iniciar la generación de la mejor manera posible. Para los fans de Mario Kart o quienes buscan una experiencia completa desde el primer día, este ahorro refuerza el atractivo del pack.

Sin embargo, su valor depende de tu interés en Mario Kart World. Si prefieres otros juegos o formatos físicos, el pack estándar (469,99 euros) ofrece más flexibilidad, aunque sin descuento. Para la mayoría, el ahorro de 50 euros, un juego de primer nivel y la exclusividad hacen de este pack una opción sobresaliente. Reserva rápido, ya que el stock es limitado.

¿Llegarán nuevos packs de Nintendo Switch 2? Lo que ocurrió con la versión anterior

Donkey Kong Bananza es uno de los primeros juegos de Nintendo Switch 2 nintendo

La historia de la Nintendo Switch original ofrece pistas sobre la estrategia de Nintendo. Entre 2017 y 2024, la Switch contó con varios packs, como el de Super Mario Odyssey (2017), Super Smash Bros. Ultimate (2018) o Animal Crossing: New Horizons (2020), que incluían consolas con diseños temáticos, juegos y, en ocasiones, suscripciones a Nintendo Switch Online. Estos packs, a menudo ediciones limitadas, se lanzaron en momentos clave, como navidades o tras el éxito de grandes títulos, y solían agotarse rápidamente debido a su atractivo para coleccionistas y seguidores de grandes franquicias de Nintendo.

Para Nintendo Switch 2, es probable que se lancen nuevos packs con juegos destacados como Donkey Kong Bananza, Leyendas Pokémon Z-A o Metroid Prime 4: Beyond, dado su peso en el catálogo de 2025. Donkey Kong Bananza (17 de julio de 2025, 79,99 euros físico) podría incluirse en un pack por su estilo vibrante y atractivo familiar, similar al pack de Mario Kart World. Leyendas Pokémon Z-A y Metroid Prime 4: Beyond, ambos previstos para finales de 2025, son candidatos fuertes debido a su popularidad y optimización para la nueva consola, con mejoras como 4K y 120 fps. Nintendo ha insinuado un posible pack en 2026 ligado a la película Super Mario Bros. 2, lo que refuerza su tendencia a capitalizar lanzamientos mediáticos. Aunque no hay confirmaciones, la alta demanda de los packs actuales y el precedente de la Switch original sugieren que nuevos packs llegarán, probablemente en otoño de 2025 o 2026, con precios competitivos y diseños exclusivos para captar a los seguidores, por lo que los movimientos de la gran N pueden ser muy interesantes.