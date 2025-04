Epic Games Store tiene 2 juegos gratis para siempre solo por unas horas para los que cumplan un requisito

Si te apasiona enriquecer tu colección de juegos sin abrir la cartera, ahora tienes una gran oportunidad ante ti. Epic Games Store mantiene viva su costumbre de regalar títulos cada jueves, un evento que ya es casi sagrado para los amantes de los videojuegos. Pero no es la única que se suma a esta tendencia: Amazon Prime Gaming también ofrece a sus usuarios una serie de juegos gratuitos cada mes, sin coste alguno.

Durante este mes de abril, los suscriptores de Amazon Prime han podido disfrutar de varias opciones atractivas, aunque una de ellas está a punto de despedirse. Si todavía no has reclamado Skydrift Infinity y Sands of Aura, no pierdas tiempo: la oferta expira el 9 de abril a las 23:59h (hora peninsular de España). Una vez que los sumes a tu cuenta, quedarán en tu biblioteca para siempre, listos para que los juegues cuando te apetezca, sin fechas límite ni restricciones. No dejes pasar esta ocasión de tener estos títulos a tu disposición sin complicaciones.

Skydrift Infinity

Skydrift Infinity es un juego arcade lleno de acción que se centra en la experiencia de volar solo, y con otros, en un estilo ligero, rápido y de ritmo rápido. En varios modos de juego, puedes participar en combates a muerte y carreras armadas así como otras competiciones, utilizas aviones modernos sintonizados al máximo y armados hasta los dientes con armamento extremo. Tu objetivo es simple: si no puedes adelantarlos, ¡derribarlos! Juega solo o con tus amigos, o compite contra retadores por Internet previamente desconocidos. Para relajarte, explora las islas exóticas, el lugar de las carreras y los modos de arena. Tus posibilidades están limitadas solo por tu imaginación.

Sands of Aura

Un cataclismo desastroso desatado por un dios atormentado que descendió por el mundo de Talamhel hasta la noche perpetua con Sands of Aura. El reloj de arena del tiempo se hizo añicos y su esencia se derramó por toda la tierra, lo que crea un mar interminable de arena. El mundo de Talamhel que algna vez floreció se convirtió en una lesión pútrida de su antigua gloria, y quienes lo llamaron hogar ahora son cáscaras de corrupción: soldados de la muerte violentos, inmortales e inflexibles. Pero Talamhel no está perdido, aún no. Durante generaciones, los pocos justos perduraron. Tú eres de esos pocos. En vísperas de tu inducción a la Orden de los Caballeros Remanentes, los últimos protectores del hombre, Talamhel vuelve a ser asqueado por la calamidad. La naturaleza corruptiva de la Peste Nocturna mutó, y el reino del hombre necesita a los Caballeros Remanentes más que nunca. Rastrea el mal emergente y destrúyelo. Protege el reino del hombre.