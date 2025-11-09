Si te fascinó ‘Blade Runner 2049’, esta película lleva la inteligencia artificial a un nuevo nivel

Durante la última década, no son pocas películas han explorado la inteligencia artificial aprovechando que es un tema de moda. Sin embargo, es cierto que no todas han conseguido el mismo resultado. En un momento en que la ciencia ficción parecía saturada de efectos especiales y futuros apocalípticos, esta producción apostó por algo más íntimo y cerebral.

Su atmósfera es minimalista, casi claustrofóbica, y cada plano parece diseñado para generar inquietud. Lejos de las distopías de gran escala, esta historia se centra en un experimento tan fascinante como peligroso, poner a prueba la conciencia de una inteligencia artificial y, en el proceso, poner en duda la del propio ser humano.

Ex Máquina, uno de los máximos exponentes de la inteligencia artificial en el cine

Dirigida por Alex Garland, Ex Máquina sigue a Caleb, un joven programador que es invitado a participar en un test con Ava, un androide con una inteligencia emocional y racional tan avanzada que desafía cualquier definición de humanidad. Bajo la supervisión de Nathan, el excéntrico creador de la máquina, Caleb comienza a descubrir que el verdadero experimento podría no ser el que le han contado.

La película combina filosofía, estética y tensión psicológica en una historia que se mueve entre lo sensorial y lo intelectual. Es un relato sobre el poder, el deseo y la fragilidad moral frente a la tecnología. Garland consigue que cada diálogo pese tanto como una secuencia de acción, y que cada silencio sea una amenaza.

Ex Máquina está disponible para alquilar en Apple TV+ y es una joya de la ciencia ficción moderna que invita a pensar en el futuro de la inteligencia artificial y en qué significa realmente ser humano.