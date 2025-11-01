Esta fallida obra maestra de ciencia ficción de HBO cometió un error más grave que el final de 'Juego de Tronos'

La realidad es que pocos capítulos en la historia de la televisión han dejado un sabor tan amargo en el público como lo que sucedió en la última temporada de Juego de Tronos. Tras años de dominio absoluto en la industria, el final de esta épica de fantasía se convirtió más bien en una queja general. Las tramas se precipitaron, por lo que los arcos argumentales se acortaron con un resultado que fue criticado por la mayoría.

Aun así, si bien la octava temporada de Juego de Tronos fue un fracaso absoluto, no fue el mayor error que se produjo en la televisión. Puede que HBO fallase estrepitosamente en el desenlace de Poniente, pero una producción de ciencia ficción con alto presupuesto apenas logró levantar el vuelo desde el principio. Por supuesto, esta serie es Westworld. La cadena que revolucionó la televisión con dragones y dinastías pronto se vio luchando por mantener al público despierto a través de un parque temático futurista que presentaba numerosas posibilidades.

La ambición que no pudo sostener 'Westworld'

Juego de Tronos no logró un final a la altura, pero Westworld acabó siendo un laberinto de confusión que acabó provocando su cancelación prematura. Westworld parecía estar encaminada a convertirse en una obra maestra revolucionaria en el género, pero no pasó de ser una reliquia que acabó siendo olvidada. Aunque parte de ideas innovadoras que la convirtieron en una propuesta interesante, Westworldacabó destacando por su fracaso.

Para cuando Westworld llegó a su cuarta temporada, la mayoría ya la habían abandonado. Los índices de audiencia se desplomaron, la crítica se mostró inquieta y los espectadores más casuales apenas recordaban quién era humano y quién anfitrión. Sus complejas líneas temporales y su narrativa algo críptica terminaron por agotar a un público que antes elogiaba su profundidad.

Si Juego de Tronos fracasó en su final, Westworld no pudo evitar desperdiciar todo su legado. Pasó de intentar redefinir la ciencia ficción a convertirse en una advertencia de lo que sucede cuando la historia se pierde en el laberinto que pretende abordar. Pocas series en la historia han desperdiciado su potencial de forma tan trágica como Westworld. Ni siquiera la producción de fantasía se atrevió a tanto. La ironía es que Westworld generó expectativas que no pudo cumplir.