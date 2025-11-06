El final original que nunca tuvimos: 'Supernatural' iba a tener un cierre que era devastador

Eric Kripke, conocido por ser el creador de Supernatural, ha confirmado que originalmente tenía en mente un final muy diferente. De hecho, es completamente distinto a lo que terminó emitiéndose en televisión. En este sentido, los verdaderos seguidores de Supernatural saben que el final de la quinta temporada fue el cierre original que supuso el desenlace de la trama principal. Sin embargo, la serie continuó durante diez temporadas más.

Debido a esto, técnicamente la serie podría tener dos finales. Por un lado, el último episodio de la quinta temporada, Swan Song, que se considera uno de los más importantes de Supernatural. Por otro, el final "oficial", que no llegó hasta la decimoquinta temporada y que supone la verdadera conclusión de la serie. Cada final tiene sus ventajas y defectos, por lo que el debate sobre cuál fue mejor sigue presente.

Una conclusión más oscura para los Winchester

No obstante, aparentemente había una tercera opción que nunca vio la luz. De hecho, ni siquiera era de conocimiento público, pero la verdad es que habría significado un final insuficiente para Sam y Dean Winchester. Por suerte, los seguidores de la serie pueden estar aliviados de que nunca sucediera. El propio Eric Kripke explicó qué podría haber sucedido.

Sam va al infierno, Dean se esfuerza al máximo para intentar sacarlo en un montaje de lo más emocionante. Es algo similar a lo que se ve, pero al final no puede porque el gran movimiento emocional de Dean fue que tuvo que aprender a dejar ir a su hermano... Así que creo que probablemente fue más como la intención de dejarlo ir. Eric Kripke, sobre el final alternativo de la serie

Lo más curioso de este final alternativo es que la historia de Dean no habría terminado ahí. El jefe creativo reveló que también habría mostrado la historia repitiéndose para Dean Winchester de una forma verdaderamente aterradora en la que, sorprendentemente, también habría tenido un bebé. Este final cambiaba drásticamente la conclusión de Supernatural de varias formas.

Para empezar, Dean habría tenido un bebé, lo cual nunca sucedió en la serie. De hecho, el verdadero final de Supernatural esencialmente invirtió esta narrativa, siendo Sam quien tuvo un hijo y le puso el nombre Dean. El hecho de que la historia se repitiera como un ciclo habría sido un cierre completamente insatisfactorio. Todo habría comenzado de nuevo, arrastrando consigo a una nueva generación. En este sentido, muchos consideran que Swan Song fue uno de los mejores episodios de Supernatural.

Aunque fue desgarrador a su manera, este episodio cerró el círculo de la historia de Sam y Dean a la perfección. Por supuesto, se sintió como la verdadera culminación de todo lo que había sucedido hasta ese punto en Supernatural. La idea de reiniciar el legado de Sam y Dean, con una nueva generación también sometida a los horrores que ellos sufrieron, habría sido el peor de los escenarios posibles.