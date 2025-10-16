El creador de 'The Boys' revela cuáles son los planes de futuro de la popular serie de Prime Video

Eric Kripke, conocido por ser el creador de la serie de The Boys, ha revelado cuáles son los planes para el futuro de la franquicia. La serie principal verá su conclusión con la quinta temporada, que se estrenará en 2026. Dado que esta temporada de The Boys servirá como conclusión de la historia central, ha habido cierta incertidumbre sobre el futuro de la franquicia.

Por otro lado, Gen V es el spin-off que expande aún más este universo que da una vuelta de tuerca a los superhéroes. Además, Vought Rising se está rodando, pero es una precuela ambientada algunos años antes de la línea de tiempo principal. Tampoco se sabe mucho sobre The Boys: México, que también se encuentra en desarrollo. Por su parte, Gen V aún no ha sido renovada para la tercera temporada.

El papel de la audiencia es clave en la continuidad

Durante una entrevista con The Wrap, Eric Kripke confirmó que la idea es que la franquicia no termine con la quinta temporada de The Boys y la primera temporada de Vought Rising. Él mismo revela que existen planes para la tercera temporada de Gen V y la segunda temporada de Vought Rising, pero reconoció que solo se concretarán si existe la suficiente audiencia. Así lo explicaba:

"Necesitamos suficientes espectadores para justificar una tercera temporada. Ahora es el momento de que presten atención a las cifras. Así que no la vean dentro de un año. Enciendan Prime Video y véanla ahora. Lo mismo aplica para la primera temporada de Vought Rising".

Lo cierto es que The Boys es una de las series más importantes de Prime Video, por lo que tiene sentido que aprovechen este éxito con continuaciones como Gen V y Vought Rising. Además, es positivo que ambas series derivadas incluyan personajes conocidos de la serie original. Más allá de aclarar el futuro de la franquicia, la respuesta de Eric Kripke alivia cierta presión sobre el final de The Boys.

Como no se espera que sea la historia final en la cronología de The Boys, esta conclusión de la serie principal puede centrarse más en los personajes que ha seguido desde 2019 en lugar de intentar dar un cierre al universo completo. Se asume que El Patriota y Vought serán derrotados posiblemente por Billy Butcher en esta última temporada.