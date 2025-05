El futuro de Lobezno: Hugh Jackman habla sobre su posible regreso en 'Vengadores: Doomsday'

Hugh Jackman es uno de los actores más veteranos involucrados en una franquicia de Marvel. Conocido por interpretar a Lobezno, Hugh Jackman hizo una gloriosa aparición como parte de Deadpool y Lobezno en el UCM. Pese a ello, su futuro no quedó muy claro antes de los créditos finales y ahora se ha pronunciado sobre si podría tener cabida en Vengadores: Doomsday.

La Fase 6 ya está a la vuelta de la esquina con el estreno de los 4 Fantásticos, pero 2026 finalmente será el año en el que se produzca el regreso de los Vengadores en la gran pantalla. Tras revelarse durante un anuncio sorpresa que varios actores de los X-Men repetirán sus icónicos papeles en Vengadores: Doomsday, muchos espectadores se han preguntado si el Lobezno de Hugh Jackman volverá a compartir escenas con ellos.

El enigmático futuro de Lobezno en el UCM

Durante una aparición en The View, Hugh Jackman habló sobre los rumores que sugerían la aparición de Lobezno en Vengadores: Doomsday, ya que la película se encuentra en fase de producción. Sin embargo, el actor dio una respuesta que fue poco clara, ya que realmente no dio una explicación sobre si Lobezno formaba parte de los planes de Vengadores: Doomsday.

Así se explicaba:

"Realmente no puedo decir mucho. Excepto que cuando dices aparecer, es más bien como dominar y destruir a todos los demás personajes. Estoy bromeando. No tengo nada que añadir, y si lo tuviera, encontraría una forma genial de no decirlo".

Cualquiera que conozca la manera de actuar de Marvel Studios sabrá que los actores deben mantener el secreto cuando se trata de proyectos importantes. En este caso particular de Hugh Jackman, quien interpreta a uno de los personajes más icónicos de los X-Men, no sorprende que sus últimos comentarios sean difíciles de descifrar. Sin embargo, la respuesta de Hugh Jackman deja entrever que sabe más de lo que se le permite compartir.

Teniendo en cuenta que pronto se revelarán más miembros del reparto de Vengadores: Doomsday, la respuesta de Hugh Jackman da la impresión de que no se le permitió compartir lo que seguramente será un secreto. Lobezno podría ser una parte crucial de Vengadores: Doomsday, por lo que es casi seguro que Hugh Jackman aparecerá en la película. Esto se debe a la gran amenaza que representa Doctor Doom para todo el multiverso.