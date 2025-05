Una actriz de Marvel Studios estuvo cerca de convertirse en la Wonder Woman del DCEU

Es difícil imaginar que una actriz vinculada a las películas de Marvel Studios fue considerada para hacer de Wonder Woman, pero la realidad es que un escenario que estuvo muy cerca de suceder. Aunque ha sido descartada en el DCEU que encabeza James Gunn, es complejo considerar a una Wonder Woman que no sea interpretada por Gal Gadot.

Sin embargo, la popular heroína de DC casi fue interpretada por una estrella que forma parte del UCM, ya que interpretó a un personaje de Marvel Studios que extrañamente es muy similar. Este es uno de esos tentadores casos en los que uno se pregunta qué hubiera pasado si. Es interesante no solo por el casting que no fue, sino por la opción perfecta que podría haber sido para Diana Prince.

Una Wonder Woman alternativa en el DCEU

Wonder Woman apareció por primera vez en 2016 como parte de Batman v Superman. Esa fue la primera aparición cinematográfica de la icónica heroína de DC. Su presentación fue aclamada por la mayoría de los espectadores, lo que dio lugar a una película en solitario que fue capitaneada por Patty Jenkins. Ese estreno se convirtió en un éxito de crítica y público, una película que fue elogiada principalmente por la actuación imponente de Gal Gadot.

Al final, el personaje se convirtió en una pieza clave del DCEU, apareciendo en importantes películas del DCEU. Sin embargo, Jaimie Alexander, conocida por los espectadores de Marvel como Lady Sif, fue en su momento considerada una seria candidata a convertirse en Wonder Woman. La propia actriz confirmó que su nombre había formado parte de las primeras conversaciones en las que se tanteaba quiénpodía convertirse en Wonder Woman.

Así se explicaba:

"Yo era una de las pocas personas que eran una opción obvia para Wonder Woman, pero nunca iba a suceder. Tengo contrato con Marvel Studios, así que sería algo extraño".

Aunque es cierto que no entró en muchos más detalles, sus declaraciones sí que dan a entender que fue considerada seriamente para hacerse con el papel. Es posible que en aquel momento fuera una de las actrices con la presencia necesaria para interpretar a una heroína como Diana Prince. Sin embargo, es evidente que hacer este escenario realidad era un asunto verdaderamente complicado.