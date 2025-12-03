⁠Ibai visita a Westcol y le recomienda dejar el alcohol: “Tienes que ir al psicólogo”

Ibai continúa por su gira por Latinoamérica al más puro estilo superestrella y, a pesar de los altercados como las marcas que han usado su imagen con IA para publicitar su negocio sin consentimiento, lo cierto es que parece que el vasco está encantado con esta aventura.

Su última parada ha sido Colombia, donde se ha pasado por el canal de Westcol para emitir juntos en directo después de que el creador de contenido de Kick protagonizase la pelea final de La Velada del Año 6.

Ambos hablaron sobre muchos temas, pero una de las conversaciones que más ha trascendido ha sido hablando de salud y de los problemas que arrastra Westcol, que recibió atento los consejos de Ibai.

La charla de Ibai con Westcol sobre la importacia de la salud

La cuenta de Javi Oliveira ha recogido parte de la interacción entre ambos streamers con un Ibai que casi adoptó la figura de un padre después de que su compañero reconociese que no era capaz de dejar la bebida.

“Lo más importante de la vida es la salud. Tú por muchas cadenas o joyas o éxito que tengas, sin salud no tienes nada. La salud es lo más importante del ser humano. El alcohol, el tabaco, las drogas... son una mierda”, afirmó el creador de contenido vasco mientras Westcol le escuchaba en silencio.

Ibai destacó que él entiende que hay momentos para disfrutar en los que te puedes permitir sobrepasarte en cierta manera y el colombiano comprendió su mensaje, pero quiso destacar que su cultura es distinta y que ahora con su trabajo como dj está mucho más rodeado de ese mundo.

La conclusión a la que ambos llegaron es que lo mejor que podría hacer Westcol es ir al psicólogo. “Te va a ayudar probablemente a conocerte a ti mismo, porque yo creo que tú no te conoces a ti mismo”, sentenció Ibai.