Ibai desata la locura en Latinoamérica: hasta las televisiones le buscan

Desde que la creación de contenido se ha convertido en una opción tan válida y común como cualquier otra en el mundo del entretenimiento, pocos años han sido tan particulares como este 2025 en el que ha habido una tendencia negativa en las audiencias y en el que muchos creadores se han replanteado su trabajo. El ejemplo más claro es el de Ibai, que decidió dejar un poco de lado los directos para tener más tiempo para su vida personal y, además, apostar por otras plataformas como YouTube o TikTok.

Este cambio le ha permitido hacer algo impensable hace un par de años, como el viaje que inició hace ya unos cuantos días para recorrer diferentes zonas de Latinoamérica. El vasco ya ha visitado varios países y en todos está demostrando su repercusión y popularidad. Aunque él mismo está compartiendo parte de su aventura en redes, incluso en las televisiones nacionales de cada lugar han guardado un tiempo de los informativos para hablar de la visita de Ibai.

Una gira al nivel de una superestrella

En Perú fue en uno de los países donde más repercusión tuvo el creador de contenido, que fue tratado como una auténtica celebridad internacional. Usuarios lo han grabado por la calle, los vídeos se han vuelto virales y varios medios digitales llegaron a cubrir su llegada como si se tratara de uno de los artistas del momento. La repercusión fue tal que periódicos de referencia en el país destacaron su presencia en Lima, sorprendiéndose de la magnitud del fenómeno.

Argentina tampoco se quedó corta. De hecho, ha sido probablemente la parada más viral de su recorrido. Allí se le ha visto con creadores muy populares como La Cobra o Davo, pero también ha vivido situaciones dignas de una auténtica estrella con grupos de jóvenes acercándose a la casa donde estaba comiendo un asado para pedir fotos, mandarle saludos o entregarle regalos. Incluso Newell’s Old Boys, el club de fútbol en el que debutó Messi, lo invitó al estadio para obsequiarle con una camiseta oficial.

Y si alguien pensaba que el viaje no podía ser más mediático, llegó Chile. En este caso, Ibai fue directamente noticia en televisión, con canales nacionales siguiendo sus pasos durante su visita.

Todo esto ha demostrado una vez más la repercusión que tienen los creadores de contenido españoles en el otro lado del charco y lo unida que está la comunidad hispanohablante.