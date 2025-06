James Gunn ya decidió qué tipo de Batman quiere mostrar en el reinicio del DCEU

Pese a que el sello de identidad de James Gunn es un humor muy particular, parece que eso no es lo que quiere para Batman. El visionario director de Guardianes de la Galaxia supo llevar a este característico grupo de inadaptados a lo más alto de la fama, y el humor fue un elemento importante que explica parte de su éxito. Ahora que se ha pasado a la competencia, había ciertas dudas sobre el enfoque que iba a querer darle al DCEU.

Cuando se trata de Batman, parece que James Gunn no quiere jugar con fuego. Mientras el codirector de DC Studios supervisa el reinicio completo del DCEU, uno de los proyectos más esperados que aún está por llegar es el de The Brave and the Bold. Esta será la nueva película de Batman que presentará a un Bruce Wayne diferente del universo de Matt Reeves.

El enfoque serio en The Brave and the Bold

Y si esperas un regreso al caos cómico que ya se vio en producciones como Batman Forever y Batman & Robin, James Gunn te pide que recapacites. "No me interesa un Batman gracioso y exagerado. De verdad", fue lo que el director adelantó sobre cómo se pretendía enfocar la idea de Batman en el DCEU.

Esto marca una distancia muy clara sobre algunas de las versiones más controvertidas que se han visto de Batman en el cine. Si bien es cierto que la variante de Batman de Adam West tiene un lugar especial en la historia de la cultura pop, James Gunn prefiere hacer algo más realista que pueda coexistir con la versión de Superman que está a punto de mostrarse al mundo.

En lo que respecta a The Brave and the Bold, es un proyecto que aún se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, pero James Gunn está trabajando estrechamente con el escritor del filme para asegurarse de que esta versión de Bruce Wayne aporte algo fresco que encaje en el universo que están construyendo.

Teniendo en cuenta que Batman es el personaje más importante de Warner Bros., James Gunn reconoció que su visión del héroe no podía crearse por sí sola: la historia tenía que tener sentido. Anteriormente ya había confesado que Batman es su "mayor problema en DC", no porque sea difícil de descifrar, sino por la importancia de interpretarlo de la forma correcta.