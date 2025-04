James Gunn revela la toma de 'Superman' que lo hizo llorar en el rodaje: "Se me saltaron las lágrimas"

James Gunn ha reconocido que existe una escena que lo hizo llorar durante el rodaje de Superman. Como bien sabrás, el reparto de Superman está encabezado por David Corenswet y Rachel Brosnahan, quienes interpretarán la versión más reciente de Clark Kent y Lois Lane en la gran pantalla. Aunque es cierto que al inicio da la sensación de que ambos personajes parecen no conocerse, se da por hecho que el romance entre ambos se convertirá en un elemento central que mueva la trama.

En una entrevista con Entertainment Tonight, James Gunn recordó haber llorado durante el rodaje de una escena en la que Superman y Lois Lane se besan mientras vuelan, la cual aparece justamente en el tráiler. James Gunn confiesa que se le saltó alguna que otra lágrima, ya que empezó a llorar al ver a los actores suspendidos en el aire interpretando la escena.

James Gunn es el nuevo arquitecto del DCEU

Rachel Brosnahan también añadió el detalle de que la banda sonora de John Murphy sonaba durante el rodaje, y tanto ella como David Corenswet bromearon diciendo que la escena no era cómoda de filmar, ya que los arneses estaban muy apretados.

Así contaba James Gunn cómo lo vivió:

"Debo admitirlo, se me saltaron las lágrimas. Si recuerdas, fue la única vez que lloré, y no lloro mucho. La escena me conmovió porque fue muy bonita. Es esa toma de la película, la del tráiler, la que me hizo llorar".

Lo cierto es que la relación sentimental entre Superman y Lois Lane ha sido un elemento fundamental en el legado del Hombre de Acero durante décadas, y cada adaptación del héroe le ha dedicado distintos grados de atención. Sin embargo, Superman podría priorizar la relación entre Clark Kent y Lois Lane más que cualquier otra adaptación cinematográfica o televisiva.

Es por eso que la escena de Superman parece ejemplificar su importancia para la trama que tendría en la película del DCEU. El hecho de que James Gunn y Rachel Brosnahan destaquen especialmente la banda sonora de John Murphy subraya la idea de que acompañará a resaltar mucho más ese lado emotivo de la mayor parte de las escenas. También se intuye que la química entre David Corenswet y Rachel Brosnahan será esencial.