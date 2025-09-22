Jason Momoa confiesa por qué su papel en la película de 'Street Fighter' es perfecto

Jason Momoa se ha convertido en todo un icono que ha formado parte de las franquicias más enormes del entretenimiento. Juego de Tronos, Dune o DC son solo unos pocos proyectos en los que el actor se ha visto envuelto de una forma u otra. De hecho, hace no mucho se confirmó que formaría parte del reparto de Street Fighter, así que Jason Momoa también trabajará en la nueva adaptación de la icónica saga de videojuegos de lucha.

En este sentido, el actor ha querido explicar por qué su próximo papel en la película de Street Fighter le viene de maravilla. Basada en la saga de juegos de lucha de Capcom, la película será dirigida por Kitao Sakurai y escrita por Dalan Musson. Esta adaptación se centrará en los luchadores callejeros Ryu y Ken Master, mientras son reclutados por Chun-Li para el Torneo Mundial de Guerreros.

Jason Momoa será Blanka en 'Street Fighter'

Lo cierto es que la película de Street Fighter ha estado inmersa en numerosos rumores desde que se anunció el elenco masivo, que incluye al propio Jason Momoa, Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang, David Dastmalchian, Cody Rhodes o 50 Cent, entre muchísimos otros. Por otro lado, mientras promocionaba Chief of War, Jason Momoa se pronunció sobre su entusiasmo por la película de Street Fighter.

El actor elogió al elenco que lo acompañaba, adelantando escenas de lucha cargadas de adrenalina. También reveló que el querido videojuego de los 80 es el único que ha jugado. "No hay nadie mejor para interpretar a Blanka, y por eso lo hago", confesaba Jason Momoa sin muchos rodeos. "Haremos lo que el público quiera ver. El reparto es una pasada".

Jason Momoa ha participado en producciones como 'Juego de Tronos' o 'Aquaman' Difoosion

A su vez, se sabe que el personaje al que dará vida no es otro que Blanka, que fue muy querido en el universo de Street Fighter. Apareció por primera vez en 1991, conocido por electrocutar a cualquiera que se le acercara. Además, la elección de Jason Momoa para interpretar a Blanka resulta de lo más emocionante.

Conocido por el papel en Aquaman, su físico, su experiencia con efectos especiales y escenas de acción, y su evidente atracción por la franquicia lo convierten en el candidato perfecto para interpretar a este personaje en Street Fighter. Por otro lado, el ambicioso elenco sugiere que la adaptación pretende capturar el espíritu caótico de los videojuegos. Si se hace bien, Street Fighter podría ser una de las mejores películas de videojuegos de 2026.