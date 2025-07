La joya oculta de la franquicia 'Predator' que supera a todas: nadie habla de ella

La franquicia de Predator ha destacado por algunas entregas de enorme nivel recientemente, pero todavía existe una secuela de la que no se habla mucho. Lo cierto es que la entrega original de Predator presentó la brillante idea de una especie alienígena que viajaba por el universo en busca de la presa más peligrosa. En esa primera película, eran Arnold Schwarzenegger y su equipo los que se enfrentaban a la desconocida amenaza.

Tras el éxito de la primera película, se creía que la franquicia no lograría alcanzar ese nivel. De hecho, la franquicia ha demostrado ser irregular con el estreno de algunas entregas que resultaron ser bastante decepcionantes. Incluso un crossover como el de Alien vs. Predator no supo sacar partido a todo el potencial que podían tener.

'Predators' es la secuela más subestimada

Por suerte, la franquicia se ha recuperado con nuevas precuelas ingeniosas que han adoptado un enfoque innovador. De hecho, Predator: Badlands parece ser otra apuesta que enriquecerá el universo de la saga de ciencia ficción. Pero vengo a hablarte un poco del pasado. Y es que creo que existe una excelente secuela de la franquicia que inexplicablemente se pasó por alto y necesita más atención.

Tras el estreno de Predator 2 en 1990, pasaron 20 años hasta que se estrenó otra película independiente de Predator. Teniendo en cuenta esto, Predators mantuvo lo que los espectadores adoraron de la original, a la vez que le dio un giro interesante a la fórmula. El filme se centra en un grupo de asesinos y mercenarios que son llevados a un planeta alienígena para ser cazados.

Sin embargo, Predators recibió críticas mixtas, con un 65% en Rotten Tomatoes. Tampoco fue un taquillazo, ya que recaudó 127 millones de dólares. Sin embargo, la recepción no fue suficiente para revitalizar la franquicia, que permaneció inactiva durante varios años más. Pero eso no evita que Predators sea la secuela que se estaba esperando.

Aunque no alcanza la misma acción explosiva del filme original, hay algunas secuencias geniales que aprovechan el planeta alienígena y nuevos tipos de Yautja que expandieron aún más el potencial de la franquicia. El verdadero atractivo de Predators es su curioso elenco y los nuevos personajes que incorpora. Adrien Brody fue una elección inesperada como protagonista, pero encajó sorprendentemente bien en ese papel de héroe de acción.

Dicho esto, Predators demostró que era posible hacer una secuela de la película original, incluso si los seguidores estaban dispuestos a ignorarla. Sin embargo, las últimas producciones han demostrado que el mejor enfoque para el futuro de la franquicia podría estar en las precuelas, explorando esa interacción de los Yautja con los humanos.