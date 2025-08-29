Kingdom Hearts 4 puede haber filtrado sus mundos Disney con un gran cambio de tendencia

Un reciente rumor ha encendido la curiosidad de la comunidad: se habla de la existencia de un supuesto documento interno de Square Enix relacionado con Kingdom Hearts 4. Aunque los detalles concretos aún no han sido confirmados, la filtración ha generado revuelo y debate entre los aficionados de la saga, ya que podría haber revelado algunos de los mundos Disney que se visitarían en esta nueva aventura de Sora, Donald, Goofy y compañía.

Entre los mundos identificados en el documento –según fuentes como Icy Veins– estarían tanto entornos clásicos del universo Disney como escenarios originales o retomados de entregas anteriores. La lista incluiría:

Quadratum

Moana

Zootopia

Metroville (Los Increíbles)

Rompe Ralph (Game Central, Niceland, Cybug, Candy Kingdom)

Tierra de los Muertos (Coco)

Vergel Radiante

Las Islas del Destino

Scala ad Caelum

Otras filtraciones adicionales mencionan mundos como Endor (Star Wars), Atlantis: The Lost Empire, Duckburg (DuckTales), Island of Nomanisan (Los Increíbles), RLS Legacy (Treasure Planet) y Palace of the Sun (The Emperor's New Groove), aunque por el momento no hay nada confirmado al respecto.

Kingdom Hearts 4 apunta a tener un entorno más realista

Estos posibles mundos, junto con el novedoso entorno urbano de Quadratum —que servirá de centro narrativo del juego— aportan varias capas de expectación. Según la información oficial, KH 4 se desarrolla en Quadratum, una ciudad inspirada en Tokio, donde Sora podrá regresar tras explorar otros mundos, y abre paso al nuevo arco argumental "Lost Master". Por ahora, los seguidores estarán atentos a futuros anuncios oficiales para confirmar qué mundos formarán parte del próximo capítulo. Mientras tanto, esta filtración ofrece un vistazo fascinante a las ambiciones del estudio y al alcance potencial de la nueva aventura de Sora.

Lo que parece claro es que Kingdom Hearts 4 seguirá apostando por mundos Disney, a pesar de su enfoque más realista, tal y como se pude ver en el único tráiler lanzado hasta la fecha por parte de Square Enix.