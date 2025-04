Martin Scorsese apuesta por el cine español: Mario Casas protagoniza la 'Fuga de Alcatraz' más extraña en streaming

Pese a que el cine español suele estar afectado por el prejuicio de que no tiene buenas películas, la verdad es otra completamente distinta. Lo cierto es que existen propuestas muy interesantes que no tienen nada que envidiar a las grandes producciones de Hollywood. Tanto es así que el icónico Martin Scorsese, uno de los directores más influyentes, también considera que existen buenas ideas en el cine español.

Esta vez vengo a descubrirte un título que quizás haya pasado desapercibido en tu radar. Me refiero a Escape, una película protagonizada por Mario Casas que posiblemente te pille desprevenido. Te puedo confesar que esta es una de las experiencias cinematográficas más extrañas que he vivido recientemente, ya que presenta una propuesta que se siente demasiado particular.

'Escape' es una película que sentirás única

Dirigida por Rodrigo Cortés, esta película española puede ser considerada tan opresiva como hipnótica, un viaje claustrofóbico hacia los límites de la mente humana. La historia sigue a N, un joven que decide entrar en prisión. Sí, posiblemente sea la única persona que quiera estar en la cárcel voluntariamente.

A partir de ahí, lo que parece una simple premisa se transforma en una espiral de aislamiento y resistencia que funciona como una reflexión existencial sobre el sentido de la vida. Te puedo adelantar que no es una película para cualquiera, ya que Escape se siente como una propuesta única. Es más bien como una especie de experimento filosófico disfrazado del thriller carcelario más peculiar.

Y ahí radica gran parte de su originalidad. Lo mejor de todo es que Escape consigue mantener una identidad propia durante todo el metraje. No se siente como una copia ni un homenaje a algo que ya existía previamente, sino que es una película con voz propia. Esto implica un claro riesgo, pero conmigo consiguió conectar a la perfección.

La interpretación de Mario Casas es brutal. El conocido actor se sumerge en un papel desgarrador que se siente particularmente inquietante. No tengo miedo a decir que podría ser uno de los mejores papeles de su carrera, lo que ayuda a que el resultado de la propuesta sea positivo.

Pero Escape no es una película para ver en cualquier momento. Si lo que buscas es entretenimiento con un ritmo frenético, es mejor que busques otra cosa. Si estás dispuesto a ver algo que te sorprenda, Escape puede ser la joya extraña que necesitas ver estos días. No tengo dudas de que te va a hacer pensar. Y seguramente no la olvides fácilmente. La película Escape está disponible en Movistar Plus+.