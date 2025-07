Más oscura que 'Harry Potter': esta fantasía adulta te va a enganchar

Harry Potter marcó a toda una generación con su mezcla de magia y aventura ambientada en un universo de escuelas encantadas, criaturas fantásticas y amistades inquebrantables. Aunque es cierto que definió cómo entendemos hoy en día las historias mágicas en pantalla, el hecho de estar dirigido principalmente a un público joven provocó que su historia fuese bastante blanca, dejando poco espacio para los conflictos más adultos.

Si ya has superado esa etapa y buscas una historia que mantenga ese gran trato por lo mágico, pero que no tenga miedo de adentrarse en terrenos mucho más oscuros, intensos y emocionales, hay una serie que combina todo esto a la perfección. Esta fantasía parte de una premisa parecida, pero la retuerce, la madura y la convierte en algo completamente nuevo, llegando a donde Harry Potter nunca fue capaz.

The Magicians, la respuesta adulta a Harry Potter

La historia comienza con Quentin Coldwater, un joven brillante, pero inestable, que ha pasado toda su vida obsesionado con una saga de libros de fantasía. Todo cambia cuando descubre que ese mundo es real y que, además, podría tener acceso a él. Al ingresar en Brakebills, una universidad secreta donde se enseña magia de verdad, su vida da un giro completo. Sin embargo, no tarda en darse cuenta de que en la magia de verdad no existen varitas ni hechizos encantadores, sino que en realidad es peligrosa, dolorosa y tiene un precio.

Lo que diferencia a The Magicians de otras producciones no es solo su ambientación más adulta, sino su capacidad para explorar temas como el trauma, el deseo, la depresión o el sentido del poder. Gracias a que sus personajes no son héroes perfectos, sino más bien jóvenes rotos, su trama puede recorrer unos caminos impensables para otras series, poniendo a sus protagonistas frente a decisiones muy duras.

Aunque la serie en ningún momento tiene un tono infantil, a lo largo de las temporadas evoluciona desde un enfoque más clásico hacia una propuesta cada vez más original, arriesgada y emocionalmente impactante. Por eso, cuanto más avances, más descubrirás la verdadera esencia de esta producción.

The Magicians cuenta con 5 temporadas y aunque actualmente no está disponible en ninguna plataforma es una habitual, habiendo estado ya en el catálogo de HBO Max, SkyShowtime o Netflix: sí se pueden comprar algunos capítulos en Prime Video. Esta apuesta es perfecta para quienes crecieron con Harry Potter, pero ya no buscan cuentos de hadas y quieren una historia más adulta sobre la magia.