Para mí, mejor que 'El Señor de los Anillos': la obra maestra que precedió a Tolkien está en streaming

Puede que no lo conozcas, pero Fritz Lang fue uno de los cineastas más influyentes en lo que fueron los albores del cine. Es conocido principalmente por Metrópolis, la que es considerada su mayor obra maestra estrenada en 1927. Sin embargo, no fue el único trabajo destacable de Fritz Lang. Lo cierto es que tiene una particular producción que reflejó la depresión alemana de posguerra, mucho antes de que Tolkien concibiera su mundo de fantasía en El Señor de los Anillos.

Es evidente que el tiempo no ha sido el mejor aliado de Die Nibelungen: Siegfried. Al menos no si es comparada con otras películas de aquella época, como Nosferatu y Metrópolis que siguen siendo populares. Sin embargo, la realidad es que se mantiene tan bien como cualquiera de estas películas. Por otro lado, pese a que la década de 1920 fue un momento clave en el cine, la mayoría de las personas solo son capaces de nombrar unos pocos clásicos.

'Die Nibelungen: Siegfried' es la fantasía que se adelantó a Tolkien

Es muy posible que ni siquiera tú recuerdes qué fue Die Nibelungen: Siegfried, a pesar de su influencia en algunas de las películas más exitosas de Hollywood del siglo XXI. Die Nibelungen: Siegfried es una historia de fantasía oscura basada en un mito germánico. No obstante, al carecer de sonido y color, la película es difícil de acceder para el público moderno. Aun así, sigue siendo una opción muy interesante comparada con algunas películas de fantasía que se estrenan en estos tiempos.

Antes de que llegase El Señor de los Anillos, incluida la obra original de Tolkien, Die Nibelungen: Siegfried era uno de los referentes del cine fantástico. Fritz Lang acabó consolidándose como un cineasta reconocido en el cine alemán y su epopeya en dos partes redefinió el cine fantástico. De hecho, sigue siendo uno de los proyectos más ambiciosos que se han visto en el séptimo arte.

'Die Nibelungen: Siegfried' es un clásico del cine de fantasía que no conoces Difoosion

Die Nibelungen: Siegfried adapta la primera mitad de un poema épico del siglo XII que sigue la búsqueda de Siegfried para matar a un dragón y ganar la mano de la princesa Kriemhild. Puede que parezca una premisa poco original en el género, pero la producción es más complicada de lo que parece. Después de ganar la mano de Kriemhild, Siegfried es asesinado, y la segunda película sigue la historia de Kriemhild para vengar su muerte.

La historia de Die Nibelungen: Siegfried es impresionante, pero se apoya en un fantástico diseño de producción muy adelantado. Y es que la película de Fritz Lang estableció un nuevo estándar para los efectos prácticos. A pesar de las limitaciones de su tiempo, Die Nibelungen: Siegfried captura a la perfección la estética de la fantasía oscura. Lo más sorprendente es que lo hizo antes que El Señor de los Anillos. Un filme de fantasía revolucionario que todo el mundo debería conocer. La puedes ver en Filmin.