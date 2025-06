Este bombazo en streaming es pura adrenalina: la mezcla perfecta de mitología y acción imparable

En caso de que te apetezca ver una película de fantasía que combine épica mitológica con acción trepidante, creo que Furia de titanes es una apuesta segura que no debes perderte. Dirigida por Louis Leterrier, esta película es un remake que revitaliza la leyenda de Perseo acompañada de un ritmo vertiginoso que conseguirá engancharte desde la primera escena. También cuenta con un elenco estelar que incluye a Sam Worthington, Liam Neeson o Ralph Fiennes.

Lo cierto es que es una superproducción que actúa como el mejor blockbuster de entretenimiento. Furia de titanes es un filme capaz de sumergirte en un mundo en el que dioses, monstruos y héroes chocan con una ira desatada. La historia se centra en Perseo, un semidiós que fue criado como humano. Cuando su familia es asesinada por Hades, el personaje que interpreta Sam Worthington se embarca en una increíble odisea para derrotar al Kraken. De esta forma, Perseo podrá salvar a la humanidad de Hades.

La mejor combinación de fantasía y acción

No es un filme que te cambie la vida, pero sí que es capaz de entrelazar mitología griega con un espectáculo visual único. Lo cierto es que no aspira a tener la complejidad de una epopeya profunda, pero su ritmo ágil y esa estética tan particular son lo que la hacen destacar como una película palomitera muy disfrutable.

Puedo decirte que cada secuencia conseguirá mantener tu atención, además de que tiene momentos memorables. Es cierto que los efectos especiales pueden parecer algo anticuados, pero siguen siendo efectivos al mostrar ese factor visceral en las escenas de acción más intensas.

Furia de titanes está lejos de ser una obra maestra, pero te puedo asegurar que es una aventura épica que cumple con creces. Si lo que te apetece es adentrarte en la mitología griega y pasar un buen rato, esta es tu película.

Tampoco dura mucho, ya que en poco más de hora y media la tendrás vista. Esa duración de 106 minutos hace que la película no se sienta pesada. Va al grano, así que no te va a hacer perder el tiempo. Si estás buscando una película que cumpla su promesa de adrenalina en cada escena, Furia de titanes merece un lugar en tu lista de pendientes. Un filme que apuesta por la acción más frenética. Seguro que no te decepcionará.

La película Furia de titanes está disponible en Netflix y Max.